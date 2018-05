Depuis quelques jours, c'est reparti pour les grillades en Suisse. Or, il arrive chaque année que des personnes ignorent tout bonnement les règles d'hygiène de base, notamment en ce qui concerne la préparation de la viande ou du poisson, écrit vendredi «20 Minuten». L'Office fédéral de la santé publique enregistre en effet chaque année jusqu'à 10 000 cas d’intoxications alimentaires.

Interrogée à ce sujet, Eva van Beek, de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), explique: «Souvent, les gens ne séparent pas le poulet cru du poulet cuit.» Autre source d'infection, la salade si elle est coupée sur la même planche qui a servi à trancher la viande crue auparavant. Pour finir, nombre de personnes ne grillent simplement pas suffisamment assez leur viande.

«Je me sentais trop mal»

Alisa Frei, une lectrice du journal alémanique, sait quelles sont les conséquences d'une mauvaise cuisson: «J'avais faim et ne voulais pas attendre encore davantage pour manger mon poulet. Je l'ai mangé alors qu'il était encore cru dedans. Pendant 24 heures, j'ai vécu l'enfer à cause des salmonelles que j'avais ingérées. Je me sentais trop mal», raconte la quadragénaire. Elle se souvient avoir subi des vomissements et des diahrrées.

Un autre lecteur a vécu encore pire: il a dû passer trois jours à l'hôpital à cause d'une infection due à la bactérie Campylobacter. Lui aussi avait ingéré de la volaille mal cuite. Chaque année, entre 7000 et 8000 intoxications sont dues à des infections à Campylobacter. Les personnes touchées souffrent alors de diarrhées sévères, souvent accompagnées de crampes abdominales et de fièvre. Les coûts liés aux traitements se montent à quelque 50 millions de francs par an.

Campagne de sensibilisation

Une étude de l'Ecole polytechnique de Zurich montre que ce sont souvent les jeunes hommes entre 18 et 30 ans qui souffrent d'infections alimentaires. «Les hommes grillent plus souvent que les femmes», soupçonne Eva van Beek. Et d'ajouter: «En déménageant du foyer familial, certains ne connaissent pas suffisamment les règles d'hygiène à respecter.»

Dirk Bumann, de l'Uni de Bâle, confirme: «Beaucoup de jeunes hommes sont mal informés.» Selon lui, de nombreuses infections alimentaires pourraient être évitées, comme par exemple en se lavant les mains après avoir touché de la viande crue.

Pour toutes ces raisons, l'OSAV a lancé une nouvelle campagne afin de sensibiliser les Suisses aux bons gestes à adopter en cuisinant et en faisant des grillades. (Le Matin)