La neige tombée jusqu'en plaine depuis samedi soir a une valeur historique. Dimanche matin, elle tenait bien au sol et on mesurait même 19 cm à St-Gall et 4 cm à Berne. Du jamais vu début mai, d'après meteonews.

A Berne, le précédent record date du 1er mai 1945: un seul centimètre était alors constaté. A St-Gall, le précédent record pour un mois de mai remonte au 7 mai 1957, avec 12 cm.

La Suisse romande n'a pas été épargnée par ce front neigeux exceptionnel, mais annoncé par les météorologues.

Dès samedi soir sur les réseaux sociaux notamment, les photos et la stupéfaction se répandaient, notamment dans l'Arc jurassien.

#Jura la #neige est de retour : webcam le Sentier (VD-CH) orientée vers la dent de Vaulion et le lac de Joux. pic.twitter.com/C8J4Rpkonl — Jean-Loup GERVAISE (@jlgervaise) 4 mai 2019

(ats/nxp)