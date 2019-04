Prolongement involontaire des vacances pour les automobilistes de retour du sud, en ce lundi de Pâques: la colonne de voitures atteignait 10 km devant le portail sud du Gothard vers Airolo (TI) en début d'après-midi, selon les informations du TCS.

La colonne de tôle s'est formée dès 9h30. En début d'après-midi, le voyage se trouvait prolongé d'au moins deux heures, précise viasuisse à Keystone-ATS. La situation ne devrait pas s'améliorer avant 21 heures ce soir. Les vacanciers sont également retardés d'environ une heure trente sur l'itinéraire alternatif de l'A13.

Une partie des voyageurs ont déjà entamé leur retour samedi. Les voitures étaient arrêtées sur environ 8 kilomètres dans l'après-midi. Le trafic ne s'est fluidifié que vers 20h30. Dimanche, le tunnel du Gothard a été entièrement fermé en fin d'après-midi dans les deux sens à cause d'un véhicule en panne.

Bouchons en semaine

Certains cantons suisses et quelques pays européens sont encore en vacances. Des bouchons peuvent encore se former durant la semaine à venir, en particulier entre 11h00 et 19 heures.

Vendredi, les automobilistes en partance pour le Sud ont dû s'armer de patience pour franchir le tunnel du Gothard. Un pic a été atteint vers 13 heures, avec 15 kilomètres de bouchons et un temps d'attente de trois heures. (ats/nxp)