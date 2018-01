Après les fortes intempéries de ces derniers jours, la situation se normalise progressivement en Valais et ailleurs en Suisse. D'ici vendredi soir, la quasi-totalité des routes valaisannes devraient être rouvertes.

Pour les avalanches, le niveau de risque est toujours de degré 4 (fort), mais de manière générale la situation se détend, a indiqué à l'ats Pascal Stoebener, chef de la section dangers naturels de l'Etat du Valais. Avec un ciel qui s'éclaircit, on pourra voler et déminer. «La quasi-totalité des routes devraient être rouvertes ce soir.»

Respecter les consignes

Pour le week-end, les conditions devraient encore s'améliorer. Mais le conseil est clair pour les amateurs de ski, de raquettes ou de randonnées: rester sur les pistes et suivre les indications données par les communes afin d'éviter au maximum les problèmes, souligne Pascal Stoebener.

La police valaisanne note que l'avis de prudence de ces derniers jours a pu être levé. Elle relève néanmoins que des glissements de terrain et de neige sont «toujours possibles». A Monthey, la Vièze a entamé sa décrue après deux jours de fortes montées des eaux. Le dispositif d'alerte a pu être levé, mais la surveillance se poursuit notamment en raison du terrain très instable dans le Val d'Illiez.

Dans le canton de Neuchâtel, au vu de l'élévation exceptionnelle des cours d'eau, l'accès aux rives est interdit jusqu'à nouvel avis pour des questions de sécurité, ont indiqué vendredi les autorités cantonales dans un communiqué. De plus, une grande vigilance est recommandée sur les rives des lacs.

Routes rouvertes dans le canton de Vaud

Le canton de Vaud a levé vendredi l'avis de prudence émis après les fortes pluies des derniers jours. Plusieurs centaines d'interventions ont été dénombrées à cause des intempéries.

La situation est revenue à la normale, affirme vendredi l'Etat-major cantonal de conduite (EMCC) dans un communiqué. Toutes les routes qui avaient dû être fermées ont pu être rouvertes.

La décrue des cours d'eau de l'ensemble du canton s'est amorcée. Malgré ces améliorations, les autorités vaudoises demandent de respecter les consignes locales de prudence.

Les mauvaises conditions météorologiques ont entraîné la mobilisation du personnel de nombreux services de l'Etat: police, pompiers, routes, environnement, protection civile, eaux ou encore santé publique. Plusieurs centaines d'interventions ont été comptées au total à l'issue de ces journées.

Courses d'Adelboden maintenues

Dans l'Oberland bernois, les courses de coupe du monde de ski alpin à Adelboden auront bel et bien lieu samedi et dimanche malgré le glissement de terrain qui a coupé la route cantonale en provenance de Frutigen. La circulation doit être rétablie en mode alterné dès samedi à 06h00. Les bus navettes conduiront comme prévu les 40'000 spectateurs sur place.

Un autre glissement de terrain a obstrué, durant la nuit de jeudi à vendredi, l'autoroute A3 sur une vingtaine de mètres près de Mühlerhorn (GL), le long du Walensee. Il s'est produit peu après minuit et a endommagé deux voitures, sans faire de blessé. Le trafic a été rétabli partiellement quatre heures plus tard et entièrement vendredi après-midi.

Ailleurs, les suites de la tempête continuent de paralyser le trafic ferroviaire par endroits. La voie entre Tavannes et Les Reussilles (BE) est toujours interrompue à cause de dégâts provoqués par la tempête. Idem pour celle entre Genève et Bellegarde (F), coupée par un glissement de terrain. Sur la ligne Zermatt-Brigue, le trafic était interrompu jusqu'à 17h00 entre Täsch et Viège. Entre Martigny (VS) et Vallorcine (F) par contre, la voie qui était coupée par un glissement de terrain est à nouveau praticable.

Le trafic du MOB reste impossible entre Château d'Oex (VD) et Gstaad (BE) à cause d'un glissement de terrain, ainsi qu'entre Zweisimmen (BE) et la Lenk (BE) suite au déraillement d'un train mercredi. Le tronçon Saanenmöser-Zweisimmen est, en revanche, rouvert.

Détente aux Grisons, décrue du Rhin

Dans les Grisons, les Chemins de fer rhétiques ont rouvert au trafic en début de matinée le tronçon ferroviaire passant par le col de la Bernina, fermé jeudi à cause du risque d'avalanche.

Sur le plateau alémanique, la situation s'est détendue le long du Rhin à Wallbach (AG), où le démontage des installations gonflables anti-inondations a commencé. Le niveau critique du fleuve n'a pas été atteint et sa décrue est en cours. (ats/nxp)