Le 3 juin dernier, la SSR a cessé de diffuser ses programmes télé via le numérique terrestre. Seule une toute petite minorité des ménages en Suisse dépendant de la TNT pour les recevoir, cette technologie coûteuse n'était plus jugée indispensable.

Sauf que cette décision a eu des conséquences à l'étranger, du moins dans les régions frontalières. La diffusion par TNT implique en effet des débordements, les programmes de la SSR normalement réservés au territoire suisse pouvant alors être reçus quelques kilomètres au-delà des limites du pays. Français, Allemands, Autrichiens et Liechtensteinois pouvaient ainsis regarder des matches de la Ligue des champions, des films en première diffusion ou des séries inédites comme «Game of Thrones» gratuitement, sans même à avoir à payer la redevance, contrairement aux Suisses.

Une opération à 135 000 francs

Mais donc, depuis le 3 juin, c'est terminé. Et cette absence se fait visiblement cruellement sentir puisqu'une réunion a lieu le 6 juin dernier pour envisager un retour des émissions de la RTS dans la région française autour de Genève. Selon «Le Dauphiné», des membres du Forum d’agglo (l'organe consultatif du projet d'agglomération du Grand Genève, réunissant Français, Genevois et Vaudois) ont en effet rencontré le directeur général de la SSR, Gilles Marchand. Avec l'idée que des tiers reprennent la diffusion des programmes de la RTS via les deux canaux disponibles sur les émetteurs TNT locaux. Qui seraient les antennes du Salève et de la Dôle. Le coût de l'opération est estimé à 120 000 euros ( 135 000 francs) et pourrait être financé par le Groupement Local de Coopération Transfrontalière du Grand Genève, selon le journal.

La SSR ne confirme pas

Le quotidien fait d'ailleurs preuve d'optimisme en titrant «La télé suisse pourrait revenir vite sur nos écrans». Il écrit ainsi que cette mesure pourrait être validée début juillet déjà. Contactée par «Le Matin», la SSR est moins catégorique: «Nous ne confirmons pas les informations publiées par «Le Dauphiné». La question de savoir si l'exploitation des émetteurs TNT en Suisse pourrait être reprise par des tiers fait effectivement actuellement l'objet de discussions et d’évaluations, auxquelles la SSR participe également». Mais on en reste donc pour l'instant au stade de discussions. D'ailleurs, «la reprise des antennes de TNT par un tiers n'aurait aucune conséquence pour la SSR qui n'est pas propriétaire de ces antennes, nous précise l'Office fédéral de la communication (OFCOM). Le réseau DVB-T national était en effet exploité par Swisscom sur mandat de la SSR».

Une RTS au rabais