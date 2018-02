Avec le troisième sondage sur l’initiative populaire «No Billag», la tendance du non se confirme de manière implacable. Réalisé auprès de 17'164 personnes entre le 16 et le 19 février, l’échantillon montre que 58% des personnes affirment un refus clair et 2% un refus probable. En face, 37% des sondés déclarent qu’ils voteront oui et 2% probablement oui. Sur le plan des partis, l’UDC reste le plus favorable à l’initiative avec 70%, suivi du PLR avec 35%. Ces résultats sont similaires aux deux sondages précédents, à mi-janvier et début février, à 1% près. Soit la marge d’erreur.

Pour les opposants, trois arguments viennent en tête: sans la redevance, les médias deviendraient trop dépendants des privés qui les financeraient (26%), de nombreuses émissions ne seraient plus produites (23%) et la couverture des régions ne serait plus suffisante pour un débat démocratique (20%). Au mois de janvier, la SSR avait également publié son sondage, qui donnait 60% de non à l’initiative. Et, selon un deuxième sondage SSR publié ce mercredi 21 février, les Suisses refuseraient maintenant à 65% l'initiative «No Billag», soumise au peuple le 4 mars.

