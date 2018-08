Un congé parental en Suisse de 38 semaines ? C'était le sujet politique du week-end et le conseiller national Jean-François Rime (UDC/FR) n'y croit pas une minute. Les petites et moyennes entreprises, qu'il représente en tant que président de l'Union suisse des arts et métiers (USAM), ne sauraient supporter de telles absences de leurs employés.

Dans l'émission Forum, sur la RTS, alors qu'il débattait avec la conseillère aux Etats Géraldine Savary (PS/VD), il a développé d'autres arguments. La socialiste plaidait pour une nouvelle génération de parents qui veulent mieux concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Mais, de son expérience, le Fribourgeois a estimé que très souvent le besoin en temps libre n'était pas tellement pour la famille, mais plutôt pour le sport ou les voyages. Finalement, le congé maternité suffit: «Je pars de l'idée que les mères ont toujours un instinct maternel plus développé que les pères...»

Sur les réseaux sociaux, certains ont tout de suite désigné le Fribourgeois comme candidat pour le Prix du maire de Champignac, qui récompense chaque année plusieurs personnalités pour leur contribution à la langue de bois universelle. Cela tombe bien, patron d'une grande menuiserie, Jean-François Rime n'a jamais été primé jusqu'ici. Contrairement à sa collègue Céline Amaudruz, qui avait eu le Champignac d'Argent 2012 pour cette remarque: « Monsieur Maudet vomit sur l'UDC depuis beaucoup de temps: ça, c'était dur à faire avaler. »

Rappelons qu'une initiative populaire a été déposée à Berne par les syndicats et des associations pour demander un congé paternité de 20 jours, soit quatre semaines. Le Conseil fédéral y est opposé. D'autres propositions ont suivi. Le PDC propose deux semaines pour les pères et les Verts veulent un congé parental de 28 semaines. Dans 24 heures, Jean-François Rime ne se départit pas de son assurance:«Heureusement que le Parlement a une majorité bourgeoise qui va régler ça rapidement.» Mais le peuple aura aussi son mot à dire, qui n'est pas forcément celui de l'USAM.

(Le Matin)