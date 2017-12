Le producteur de mousseux Rimuss est racheté par l'entreprise viticole grisonne Davaz pour 3,7 millions de francs. Les 45 employés de la société schaffhousoise sont repris.

Le rachat a été bouclé juste avant Noël, a indiqué Davaz Holding vendredi dans un communiqué. Le groupe avait signé en octobre une déclaration d'intention en vue d'acquérir Rimuss.

L'entreprise explique le changement de propriétaire par un marché du jus de raisin et du vin de plus en plus disputé. Un cas de détournement de fonds, révélé au printemps dernier, a également conduit Rimuss à envisager une vente.

Un cadre de l'entreprise s'était mis une «somme importante» dans la poche avant de se dénoncer de lui-même à la police. L'enquête est toujours en cours, a précisé le ministre public de Schaffhouse.

Fondée en 1945 à Hallau (SH), l'entreprise familiale Rimuss vend chaque année environ six millions de bouteilles de vin et de spécialités de jus de raisin. Elle est l'une des pionnières des boissons festives sans alcool. Davaz emploie pour sa part 50 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de 32 millions de francs. (ats/nxp)