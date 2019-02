Trois pays, trois situations complètement différentes. La Belgique est en guerre contre Google, qui refuse de flouter ses sites nucléaires sur Google Earth. La France, à l’inverse, a obtenu gain de cause. Et en Suisse? On pense que ce n'est pas important.

Le sujet est d’actualité cette semaine dans le Plat Pays. L’agence fédérale belge de contrôle nucléaire avait estimé que proposer publiquement des images des réacteurs comporte un risque d’attaque terroriste. En octobre dernier, l’agence et le Ministère de l’intérieur avaient donc officiellement demandé à Google de flouter les centrales belges sur Google Earth. Et? Rien. Le ministre de l’Intérieur Pieter De Crem a révélé cette semaine que Google n’a rien flouté du tout. Et n’a même pas pris la peine de répondre aux autorités belges…

Pas de base juridique, pas de floutage

Porte-parole du géant américain en Belgique Michiel Sallaets a expliqué qu’il n’existe pas de base juridique dans le pays permettant de contraindre Google à flouter ces images. «Si ce cadre juridique existait, nous le ferions», a-t-il tranché.

Reste que Google semble faire un peu comme bon lui semble. En France, il n’existe pas non plus de loi forçant le floutage des images. Pourtant, là, le gouvernement a mis la pression et Google a agi et est en train de terminer le travail. Aujourd’hui, presque tous les sites nucléaires français sont protégés des regards. Les centrales ont été pixélisées. Voici par exemple comment apparaît désormais le site nucléaire de Creys-Malville.

Et en Suisse, alors? Rien n’est flouté ni pixélisé. Voici, ci-dessous, Beznau dans Google Earth.

«Actuellement, l’IFSN n’a pas déposé de demande pour que les images satellites des centrales nucléaires suisses publiées par le moteur de recherche Google soient floutées», nous explique Thomas Thöni, porte-parole de l'IFSN, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.

Mais même si le risque semble faible, ne serait-il pas sage de demander à Google d’agir? «La question est ouverte quant à la nécessité d’une telle mesure du point de vue de la sûreté», répond Thomas Thöni. «Quoi qu’il en soit, les renseignements qu’il est possible d’obtenir à travers ces images satellites ne vont pas au-delà des données existant autrement sur Internet. Les mesures organisationnelles, de même que le construit des centrales nucléaires suisses, assurent un haut degré de sûreté contre les actes malveillants.»

Ajoutons que la même problématique avait été débattue il y a quatre ans à propos des prisons. La Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police avaient souhaité un floutage pour que personne ne puisse se servir de Google Earth pour préparer une évasion. Google avait été approché. Puis tout avait été abandonné. Motif? Un trop grand nombre de sources d’images vues du ciel. Donc impossible de tout contrôler.

Balayer devant sa porte

Effectivement, si la Suisse voulait imiter la France, elle devrait commencer par balayer devant sa porte. Swisstopo (l’Office fédéral de la topographie) propose également des images aériennes. Et nos centrales sont bien visibles.

Et on peut même zoomer davantage que sur Google Earth…

(Le Matin)