Un rapport présenté lundi analyse les risques de l'ancien dépôt de munitions de Mitholz, dans l'Oberland bernois. Résultats: une explosion pourrait se produire tous les 300 ans mais moins violente que celle qui avait coûté la vie à neuf personnes en 1947.

Déjà en juin dernier, un premier rapport intermédiaire avait révélé que le risque d'explosion dans cet ancien dépôt de munitions était plus élevé que ce qui avait été estimé jusqu'ici. Il n'est toutefois pas nécessaire de prendre des mesures dans l'urgence pour protéger la population.

À moyen et long terme par contre, le risque devra être réduit. Les mesures n'ont pas encore été définies, ce qu'un groupe d'experts fera ultérieurement. Le Département de la protection de la population (DDPS) a informé lundi soir la population locale des résultats de l?analyse complète des risques.

Le dépôt

Le site de Mitholz avait été le théâtre d'une tragédie en 1947. Le dépôt de munitions, composé de six pièces sous la montagne et d?un tunnel ferroviaire qui les reliait, avait explosé, faisant neuf morts et détruisant pratiquement le hameau de Blausee-Mitholz. Quelque 7000 tonnes brutes de munitions étaient entreposées dans ce lieu construit durant la Deuxième Guerre mondiale.

Deux rapports de 1949 et de 1986 avaient conclu qu'une nouvelle explosion ne causerait que des dégâts mineurs et que le site se prêtait à une exploitation militaire. Un cantonnement et une réserve de la Pharmacie de l'armée s'y sont donc maintenus jusqu'à nos jours.

Les munitions

Selon une estimation de l'époque, 3500 tonnes brutes sont restées sur place. Il resterait sous la montagne des bombes largables, des mines, des munitions destinées à l'artillerie, des grenades à main et de la poudre de charge propulsive.

Les munitions étaient réparties dans les six pièces. Soufflée par l'explosion, une partie d'entre elles a été expédiée dans le tunnel. Les experts estiment qu'il existe des quantités encore plus importantes de munitions de gros calibre, qui pourraient exploser.

Les scénarios

Le DDPS n'a pas pu exclure en juin que des incidents majeurs puissent se produire prochainement dans le tunnel. Les experts envisagent deux scénarios: une explosion mineure, provoquée par une tonne d'explosifs, et un événement majeur, correspondant à environ 10 tonnes d'explosifs.

Selon l'analyse de risque, une explosion mineure pourrait se produire tous les 300 ans, une plus importante tous les 3000 ans. Les causes d'une explosion pourraient être les suivantes: chutes de roches, tremblements de terre ou secousses provoquées par des explosions, formation d'azotures de cuivre sur les détonateurs ou combustion spontanée des grenades à cause du phosphore blanc.

L'armée prévoit, selon les probabilités, un accident tous les 100'000 ans pour un stock actuel de munitions d'environ 10 tonnes d'explosifs.

Les dégâts

Dans l'entrepôt de munitions et les installations militaires à proximité immédiate, les débris volants, mais aussi les gaz explosifs toxiques ou la boule de feu constitueraient un grave danger.

Les débris projetés peuvent voler sur plusieurs centaines de mètres et causer des dégâts. Même en cas d'explosion mineure, il y a des bâtiments habités dans la zone concernée. Donc en cas d'explosions plus importantes, davantage de bâtiments seraient menacés.

Explosion en 1947

Dans la nuit du 19 au 20 décembre 1947, une partie de l'installation de stockage de munitions Mitholz a volé dans les airs. L'explosion a eu un effet dévastateur. Neuf personnes ont été tuées et le village de Mitholz a été dévasté. Plus de 200 personnes sont devenues des sans-abri en une minute.

Après l'explosion, le plus de munitions possible a été récupéré dans les décombres, mais le reste est resté enfoui dans la montagne. Les rapports de 1949 et 1986 ont corroboré cette hypothèse.

Ce n'est que lorsque l'armée a planifié l'installation d?un nouveau centre de données sur le site qu'il est devenu évident que la «poudrière» dans la montagne était plus dangereuse que prévu.

L'analyse complète des risques est maintenant confiée à l'Office fédéral de l'environnement pour un audit indépendant. Le résultat de celui-ci devrait être disponible au printemps 2019. (ats/nxp)