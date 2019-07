Ghost-Bikes rappelle des vélos de course de la marque «Ghost Nivolet X» des années modèle 2017 et 2018. Il existe un risque de chute et de blessure. Les fourches en carbone des bicyclettes concernées seront remplacées gratuitement.

Les fourches en carbone des vélos en question peuvent présenter des tolérances de fabrication trop larges. Une rupture de la lame de fourche peut en résulter et engendrer ainsi un risque de chute et de blessure, précise le Bureau fédéral de la consommation dans un communiqué diffusé mercredi. (ats/nxp)