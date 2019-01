Entré en vigueur dans la douleur, après la levée de nombreuses oppositions, le règlement d'exploitation de l'aérodrome militaire de Payerne prévoit que les avions de combats peuvent réaliser des vols de nuit les lundis soir, d'octobre à mars.

Or, selon «24 heures» et «La Liberté», les riverains viennent d'apprendre que l'Armée prévoit désormais des entraînements nocturnes également les mercredis, en plus des lundis, afin d'être prête à assurer une surveillance 24h sur 24 de l'espace aérien suisse, d'ici à un peu moins de deux ans.

Président de l'Association pour la sauvegarde des intérêts des communes riveraines de l'aérodrome de Payerne, Cédric Péclard a réuni en urgence son comité, mardi matin, relève «24 heures». A l'unanimité des sept membres, il a été décidé d'écrire immédiatement au Département fédéral de la Défense pour lui faire part de l'indignation des habitants. (nxp)