Un homme de 22 ans a été arrêté le 10 avril suite à une rixe mortelle qui a eu lieu fin mars à Berne. Il a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte. Lors de l'altercation, un Erythréen de 20 ans avait été tué à l'arme blanche.

Les nombreuses auditions menées et l'analyse du matériel vidéo ont révélé des soupçons concrets qui démontrent que la personne arrêtée est en lien avec la rixe, ont indiqué vendredi le Ministère public régional Berne-Mittelland et la police cantonale bernoise. Les investigations pour définir les raisons et les circonstances de l'altercation se poursuivent.

Vers 4 heures le samedi 31 mars, la police avait été informée de la présence d'une personne grièvement blessée dans la zone du PostParc, près de la gare. L'homme avait dû être réanimé par les forces d'engagement immédiatement mobilisées. Conduit à l'hôpital dans un état critique, il n'avait pas survécu.