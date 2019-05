Les nouveaux trains duplex TGL des CFF circuleront de manière plus stable et plus confortable d'ici à la fin de l'année. Telle est la promesse de la compagnie ferroviaire et du constructeur Bombardier. Leur introduction entre Genève et St-Gall est toutefois reportée.

Depuis l'introduction des premières rames du nouveau train grandes lignes, en décembre dernier, Bombardier et ses sous-traitants ont pris diverses mesures visant à améliorer la stabilité de l'exploitation. Sources de pannes dans un premier temps, le logiciel commandant les portes a été optimisé, des travaux de maintenance des portes ont été effectués et des dérangements ont été levés, indiquent conjointement les CFF et Bombardier mercredi.

Bientôt moins de secousses

Résultat: l'exploitation des nouveaux trains se stabilise progressivement et aucun train n'a été supprimé ces derniers jours, ont révélé les deux entreprises aux médias réunis dans un train duplex TGL assurant la liaison Zurich-Bâle. Ces prochains mois, Bombardier continuera d'optimiser les logiciels du matériel roulant.

Les deux entreprises promettent aussi que les voyageurs se sentiront bientôt moins «secoués» à bord. Des progrès ont été réalisés sur un train test: le profil de ses roues a été modifié et les logiciels de gestion de la compensation du roulis ont été adaptés. Des experts ont confirmé des améliorations notables.

Genève - St-Gall: pas pour fin 2019

Ces améliorations seront mises en oeuvre sur les autres TGL d'ici au changement d'horaire, en décembre prochain. annoncent les CFF et Bombardier. Des rames supplémentaires vont être introduites progressivement dans le courant de l'année sur la ligne InterRegio IR13/37 entre Coire, St-Gall, Zurich et Bâle.

Dès décembre, les nouveaux trains circuleront en outre systématiquement sur la ligne Bâle-Zurich-Coire. Ce ne sera, en revanche, pas le cas sur la ligne IC1 entre Genève Aéroport, Berne, Zurich et St-Gall. Prévue initialement aussi à cette date sur cet axe, leur introduction n'y interviendra qu'ultérieurement, lorsque le parc de véhicules opérationnels sera suffisant. (ats/nxp)