De juillet à fin décembre 2017, 65% des Romands ont allumé leur poste chaque jour. Ils l'ont regardé en moyenne deux heures et treize minutes quotidiennement. Ces chiffres restent quasiment identiques à ceux du second semestre 2016, écrit Mediapulse vendredi dans un communiqué. Ils sont en revanche un peu inférieurs à ceux du premier semestre, une question de saison.

Les Romands sont à peine plus férus de télévision que les Alémaniques, mais nettement moins que les Tessinois. Pour tous, l'âge influence autant la pénétration que la durée d'utilisation. Autrement dit, plus on vieillit, plus fréquemment et plus longtemps on regarde la télévision, relève Mediapulse.

Ainsi l'audience est la plus faible chez les 15-29 ans. Ils sont à peine deux sur cinq à regarder le poste chaque jour, et pendant 50 minutes seulement.

Exceptions

L'étude menée par Mediapulse auprès d'un panel permet à l'institut d'affirmer que les émissions en direct demeurent préférées à celles enregistrées. En Suisse romande, les téléspectateurs consacrent 82% du temps passé devant leur petit écran à regarder des émissions en direct.

Mediapulse précise encore que ces chiffres se fondent sur l'audience TV dans les ménages privés. L'audience hors domicile n'est pas recensée, ni la consommation via tablettes ou smartphones. (ats/nxp)