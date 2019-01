Yann Moix a choqué la semaine dernière dans une interview qu'il a accordée au magazine «Marie-Claire». Il y déclare être incapable de tomber amoureux ou d'aimer une femme de 50 ans – son âge – et ne pas pouvoir être attiré par leur corps. Tollé général de ses semblables féminines et de l'opinion publique qui ont crié au loup, alors que l'inclination des hommes mûrs vers la jeunesse n'a rien de nouveau. Invité dans le talk-show de France 2 «On n'est pas couché» (ONPC), il s'est fait passablement chahuter et tancer par l'acteur Patrick Timsit très en verve et par son ex-collègue chroniqueuse de ONPC, la romancière Christine Angot, âgée de 59 ans.

Librairies dévalisées

Samedi soir, le polémiste Moix était en fait sur le plateau de Laurent Ruquier pour présenter son dernier opus, «Rompre». Une sortie littéraire passablement éclipsée par ses propos jugés blessants à l'endroit des femmes quinquagénaires. L'addition – son interview choc, la sortie de son livre et surtout son passage à ONPC – ont créé un tel buzz que «Rompre» provoque des ruptures... de stock. Pour l'exemple, chez Payot. Mardi à Lausanne, il n'y en avait déjà plus. Il faut dire que seulement vingt bouquins de l'auteur français avaient été commandés et étaient en vente à la librairie de la place Pépinet depuis le 3 janvier. «Nous avons été littéralement dévalisés lundi et mardi», expliquent les collaborateurs dans les rayons.

«Moix ne se vend pas très bien en Suisse»

«Yann Moix ne se vend pas très bien en Suisse. Nous ne faisons du reste pas de mise en place spéciale. Quand on regarde l'historique des ventes de tous ses précédents livres, excepté un tout petit mieux pour le Renaudot («Naissance» en 2013/1152 pages), il n'y avait pas lieu d'en commander davantage, explique Mohamed Benabed, responsable commercial de Payot SA. Nous avons été dépassé par l'actualité. On ne pouvait pas prévoir le buzz et sa couverture médiatique. Nous avons donc effectué un réassortiment plus conséquent.» Le livre est à nouveau disponible ce mercredi dans les douze librairies du groupe, afin de contenter une clientèle, qui a dû pré-réserver dans l'attente du réapprovisionnement.

Dans «Rompre» tout juste paru, Yann Moix parle de sa dernière déconvenue amoureuse. Il confesse qu'il ne peut s'empêcher de mettre un terme très prématuré à chacune de ses aventures tant il craint d'aimer et d'être aimé. On peut dire que, cette fois-ci, le lectorat est fou d'amour pour le séducteur-destructeur, rompu à l'exercice de l'adoration-détestation. (Le Matin)