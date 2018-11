Comment réduire les bouchons sur l'autoroute et fluidifier le trafic en Suisse? En réduisant les limitations de vitesse. C'est la conclusion de l'Office fédéral des routes (OFROU) jeudi après un nouveau test mené depuis ce printemps sur l'A14 aux environ de Lucerne.

Berne a en effet mis en place un système d’harmonisation des vitesses et d’avertissement de danger (HVAD) entre les échangeurs de Rütihof et de Rotsee, un tronçon autoroutier parmi les plus surchargés du pays. Bilan du test: entre avant et après l'installation du dispositif, le nombre d'embouteillages a diminué de 60% sur l'ensemble du tronçon. Et le trafic en accordéon a été réduit d'environ 25%, écrit l'OFROU. Les temps de parcours moyens se sont en outre améliorés. Ainsi, il faut 23 secondes de moins pour aller de Rütihof à Rotsee et 7 secondes de moins dans l'autre sens sur cette portion d'une vingtaine de kilomètres.

Ces résultats sont en tous points comparables à ceux obtenus lors d'une même phase-test menée depuis décembre 2017 sur l'autoroute entre Thoune et Muri, dans le canton de Berne, précise l'OFROU.

Rappelons que le HVAD repose sur une baisse progressive des limitations de vitesse à 100 et 80 km/h en fonction de la densité du trafic. Ce qui permet d'accroître la capacité des tronçons concernés. L'Office fédéral des routes rappelle en outre qu'il contribue également à accroître la sécurité routière, parce qu’il permet non seulement de réduire les bouchons mais aussi de diffuser des avertissements en cas d’accidents ou de chantiers.

(nxp)