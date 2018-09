L'Association Transport et environnement et Der Verkehrs-Club Schweiz (VCS) et Pro Velo recommandent aux cyclistes de rouler au milieu de la voie du giratoire. Autorisée par la loi, cette pratique permet de réduire les accidents.

Les ronds points recèlent d'importants dangers pour les deux-roues: souvent ils sont vus trop tard par les automobilistes. Un accident sur trois dans ces endroits implique un cycliste, alors que ce dernier n'est principalement responsable que dans 4% des cas, rappellent mardi l'ATE et Pro Velo dans un communiqué.

Pour éviter des drames, le meilleur moyen est de rouler au milieu de la voie. Le vélo entre ainsi clairement dans le champ de vision des autres usagers et empêche toute tentative de dépassement intempestif, conseillent les deux organisations. (ats/nxp)