L'affaire du quadruple assassinat de Rupperswil (AG) donnera sans doute lieu à un procès en appel devant la Cour suprême argovienne. La défense et le Ministère public ont annoncé aux autorités leur intention de recourir contre le jugement du 16 mars dernier.

Leur appel ne pourra toutefois être déposé qu'après la publication des considérants écrits du jugement, prévue pour cet été, indiquent mercredi les autorités judiciaires argoviennes. La défense et le Ministère public auront alors 20 jours pour le faire.

Le mois dernier, l'accusé âgé de 34 ans a été reconnu coupable d'assassinats, extorsion de fonds, séquestration, prise d'otages, acte d'ordre sexuel avec enfant, contrainte sexuelle, incendie intentionnel, pornographie, faux dans les titres, actes préparatoires et d'autres délits. Le Tribunal de district de Lenzburg (AG) l'a sanctionné de la prison à perpétuité et d'un internement.

Durant le procès, la défense a demandé que la peine de prison ne dépasse pas 18 ans et que l'accusé ne soit pas interné. La procureure avait, elle, requis l'internement à vie, en plus de la prison à perpétuité. Dans un délai imparti de dix jours, les deux parties ont alors annoncé aux autorités judiciaires leur intention de faire appel. Les parties civiles y ont renoncé.

Le matin du 21 décembre 2015 à Rupperswil, le prévenu a commis l'un des crimes les plus graves de l'histoire en Suisse. Armé d'un couteau de cuisine, il a égorgé une mère de famille de 48 ans, ses deux fils de 19 et 13 ans et la petite amie de l'aîné, âgée de 21 ans, au domicile familial. Il a aussi abusé sexuellement du fils cadet. (ats/nxp)