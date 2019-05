Tariq Ramadan n’est pas sorti d’affaire, loin de là. L’islamologue genevois de 56 ans reste mis en examen pour viols. Mais il a dû découvrir avec surprise et probablement une certaine satisfaction la dernière édition de «GQ». Dans laquelle une des trois femmes qui l’a accusé d’agression sexuelle en France revient largement en arrière. Elle dit envisager de lui pardonner. Et même qu’elle aurait été poussée à déposer plainte pour viols alors qu’elle ne le souhaitait pas.

Souvent présentée sous le prénom d’emprunt «Marie», elle se raconte cette fois sous son vrai nom, Mounia Rabbouj, 46 ans. Le titre de l’article résume bien sa teneur: «Affaire Ramadan: celle par qui le scandale n’arrivera pas».

Le vent a tourné

«GQ» souligne que Mounia Rabbouj est à l’origine des aveux d’infidélités du théologien. Car elle avait conservé de très nombreux échanges avec Tariq Ramadan: des messages, des photos, des vidéos. Pour rappel, elle avait accusé le prédicateur de neuf viols. Se disant sous son emprise, elle avait détaillé des relations imposées et toujours plus brutales et humiliantes.

Mais son discours a changé. Peut-être, glisse le mensuel, car «le vent tourne. Depuis plusieurs semaines, ­Mounia Rabbouj, un temps pivot de l’accusation, est en passe d’en devenir le maillon faible». Résultat: «elle semble de moins en moins déterminée à poursuivre le théologien.»

Viols ou violences?

Mounia Rabbouj affirme en tout cas aujourd’hui avoir été «instrumentalisée» par son avocat. «Moi, je voulais dénoncer des faits, lui, il voulait détruire un homme. Ce n’était pas ma démarche. J’ai dit à Maître Szpiner que je voulais dénoncer les violences que Tariq Ramadan m’a fait subir, mais petit à petit, après des heures dans son bureau, c’est devenu une plainte pour viol. Dès ma première audition chez la juge, je me suis sentie mal à l’aise, ce n’étaient pas mes mots», avance-t-elle.

Puis elle ajoute: «J’aimerais être confrontée à Tariq Ramadan. S’il s’excusait, je pourrais retirer ma plainte. Je veux qu’il admette qu’il m’a humiliée, que c’étaient ses jeux, pas les miens.»

«J’ai récupéré une femme en morceaux»

«Depuis qu’elle est entrée dans l’affaire Ramadan, la vie de Mounia ­Rabbouj est devenue un enfer. J’ai récupéré une femme en morceaux», enchaîne Jérôme Goudard, son nouvel avocat. Quant à la quadragénaire, qui a deux enfants, elle dit encore sa volonté de «passer à autre chose».

Mounia Rabbouj a un passé d’escort girl. Elle était l’une des protagonistes de l’«affaire du Carlton de Lille», accusant Dominique Strauss-Kahn de proxénétisme. Mais l’ancien patron du FMI avait finalement été relaxé en 2015.

Ses nouvelles déclarations offrent probablement quelques arguments à Tariq Ramadan et à sa défense. Mais sur un plan strictement juridique, ça ne change pas grand-chose pour l’instant. Car en France, précise «GQ», contrairement aux plaintes d’Henda Ayari et de «­Christelle», celle de Mounia Rabbouj n’avait pas été suivie d’une mise en examen de l’islamologue. (Le Matin)