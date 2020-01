«Que ce soit en plein hiver ou en plein été, ils estiment qu'on n'a pas le droit d'avoir ni couverture, ni coussin, mais juste les habits qu'on a sur nous...» Ils, ce sont les policiers de la municipalité de Lausanne, que l'on voit en arrière-plan dans le reportage de «Temps Présent» diffusé jeudi dernier. Lui, c'est Andy, qui depuis l'âge de 16 ans vit d'expédients comme un sans domicile fixe dans la capitale vaudoise. Ce jour-là, il vient de se prendre une nouvelle prune de 250 francs pour «camping sauvage» ou «bivouac illégal».

Andy apparaît dans le reportage de «Temps Présent» avec les policiers en arrière-plan qui viennent de le coller pour avoir campé dehors.

Avec les «maraudeurs»

Cette scène figure dans le reportage de «Temps Présent» de la semaine passée consacré aux bénévoles qui œuvrent dans les rues de Lausanne pour venir en aide aux SDF. Intitulé «Maraudeurs, le cœur sur la main», il a été tourné par Jacqueline Dubuis pour raconter l'action de ces bonnes âmes qui, depuis quatre ans, fournissent les plus démunis en nourriture, habits et réconfort. La question des amendes pour les SDF n'est pas l'objet principal du reportage, mais elle fait partie d'un ensemble de conditions qui précarisent encore plus les gens précaires. Comment peut-on priver de couverture quelqu'un qui dort dehors en hiver?

Une pratique courante?

Comme le rappelle en début de reportage, le co-fondateur des maraudeurs, Chris Roy, à Lausanne, «il est interdit de dormir dehors». A la suite de ce reportage, le service communication de la police lausannoise a été sollicitée par «lematin.ch» et d'autres médias pour qu'elle se détermine par rapport à cette pratique: dans quelle mesure est-elle courante et s'il est judicieux de prononcer des amendes élevée contre des SDF, qui n'ont que peu ou pas de moyens? Autrement dit qui ne pourront de toute façon pas la régler?

La Police dément dans ce cas

Le service de communication de la police lausannoise se détermine d'abord sur le cas particulier de l'émission «Temps Présent»: «Cette personne n’a pas été amendée pour avoir dormi dehors – il n’y a d’ailleurs jamais d’amende sur le champ pour ce genre d’infraction, mais une dénonciation en Commission de police, qui statue ultérieurement sur chaque cas. En conséquence, il n’y a pas eu de contravention de 250 fr.» Il ajoute: «Par contre, lors de cette intervention, une sentence municipale d’un montant inférieur a été notifiée à cette personne par les agents sur le site. Cette notification concernait des faits antérieurs, sans aucun rapport avec un quelconque comportement le soir ou la nuit en question.»

Pas d'amendes systématiques

Quant à la pratique concernant le camping sauvage, la police précise ce qui suit: «Les policiers qui découvrent une personne en train de dormir avec un sac de couchage dans la rue vont faire preuve de bon sens et l’orienter vers les dispositifs de soutien adaptés. Toutefois, si la personne a installé une structure et campe sur la voie publique, elle pourra être dénoncée en commission de police, qui statuera sur chaque cas. »

Eric Felley