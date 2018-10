Le secrétaire d'Etat aux questions financières internationales Jörg Gasser quittera son poste à la fin du mois de février 2019. Agé de 49 ans, il a décidé d'entamer une nouvelle réorientation professionnelle, a annoncé mercredi le SFI.

Jörg Gasser est en fonction depuis moins de trois ans. Il avait été nommé secrétaire d'Etat aux questions financières internationales le 20 avril 2016 après le départ à la retraite de son prédécesseur, Jacques de Watteville. Il assurait auparavant la fonction de secrétaire général du Département fédéral des finances depuis 2011.

Il a contribué au franchissement d'étapes-clés dans la politique financière suisse, notamment en introduisant l'échange automatique de renseignements. Il a également tracé la voie en ce qui concerne la réglementation dans les secteurs des technologies financières et de la chaîne de blocs et activement promu la place financière suisse.

Selon le communiqué du SFI, le conseiller fédéral Ueli Maurer regrette sincèrement le départ de M. Gasser et évoque une collaboration «extrêmement bonne et fructueuse». Il dit toutefois comprendre son désir de changement et de réorientation. Le poste sera mis au concours selon la procédure ordinaire. (ats/nxp)