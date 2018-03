C'est une histoire d'amour qui avait mené ce Japonais de 32 ans à Zurich, en 1988. Sa dulcinée, de nationalité suisse, était rapidement tombée enceinte. Le couple avait donc décidé de se marier et de s'installer dans le canton de Zurich, écrit ce mercredi le «Tages-Anzeiger». Mais après dix ans de mariage, le couple avait décidé de divorcer. Le Japonais avait alors quitté le domicile familial. Encore dix ans plus tard, il avait prélevé les 50 000 francs qu'il avait dans sa caisse de pension et était rentré dans son pays d'origine pour s'occuper de ses parents.

Selon le quotidien alémanique, le Japonais, aujourd'hui âgé de 62 ans, est entre temps revenu en Suisse après le décès de ses parents. Mais son retour a été semé d'embûches. Cela fait trois mois que le sexagénaire se bat avec l'Office des migrations zurichois, qui refuse de lui accorder l'autorisation de séjour. Cela alors que sa fille, son ex-femme ainsi que sa nouvelle compagne habitent toutes en Suisse.

Bonnes perspectives de travail au Japon

Décidé à lutter jusqu'au bout, le ressortissant a porté l'affaire devant le tribunal administratif de Zurich. Mais celui-ci l'a récemment débouté. Selon la justice, son autorisation de séjour a expiré lorsqu'il a décidé de rentrer dans son pays d'origine. Son statut actuel serait uniquement celui d'un touriste. La Cour estime qu'il devrait se retrouver dans une situation personnelle d'urgence pour se faire remettre une autorisation de séjour. Son lien avec la Suisse devrait par ailleurs être si étroit qu'un retour au Japon ne serait pas supportable pour lui. Ces deux conditions ne sont pas réunies, selon le tribunal.

Les juges ont rappelé que le Japonais est parvenu garder de bons contacts avec sa famille durant ses sept années d'absence. Il n'y a donc pas de raisons qu'il ne puisse pas y parvenir à l'avenir. La Cour a par ailleurs estimé que sa récente formation d'aide-soignant en gériatrie lui offrait de bonne perspective de travail au Japon, où le vieillissement de la population est plus élevé que dans d'autres pays.

On ignore actuellement où se trouve le sexagénaire. Selon sa fille, il serait rentré dans son pays d'origine. S'il devait se trouver encore en Suisse, il risquerait une expulsion. (Le Matin)