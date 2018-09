Doris Leuthard avait déjà décidé depuis longtemps d'annoncer son départ cet automne. Elle a invoqué une certaine lassitude après douze ans en fonction. Mais elle a n'a pu empêcher d'essuyer quelques larmes devant la presse.

Le retrait est lié à beaucoup d'émotion car tout changement signifie un nouveau départ. «J'ai fait mon travail avec beaucoup de coeur et j'espère que je l'ai bien fait», a-t-elle déclaré la voix étranglée.

Vidéo: Doris Leuthard démissionne

«La Suisse doit trouver des alliés»

La ministre des infrastructures a précisé avoir essayé de modeler la politique et non d'administrer les dossiers. Selon elle, il faut chercher des solutions et non gérer les problèmes, trouver un équilibre entre les visions et non chercher la confrontation.

Il faut tenir des intérêts nationaux et internationaux. La Suisse n'est pas un grand pays et doit trouver des alliés, a estimé la conseillère fédérale. La transition numérique fait partie des défis de la prochaine législature, a-t-elle cité comme exemple.

Doris Leuthard avait prévu d'annoncer son départ vendredi. Elle l'a anticipé d'un jour. Du coup sa lettre de démission porte la mauvaise date.

(ats/nxp)