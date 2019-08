Lundi soir à Bienne, une piétonne qui traversait la route sur un passage jaune a été catapultée 15 mètres plus loin par une voiture qui a terminé sa course quelques mètres après le choc le pare-brise enfoncé.

Des hurlements ont retenti: ceux de la belle-fille, tandis que le fils adulte de la victime se précipitait vers sa mère, blessée notamment à la tête et couchée dans une flaque de sang, à deux pas de chez elle. Les témoins ont vu son enfant empoigner le conducteur de l'Audi. «Les agents ont dû s'interposer à deux reprises», rapporte un voisin.

Sacs à commission

Sur le cliché d'un lecteur du «Matin», on distingue les chaussures et les sacs à commission de la caissière qui rentrait du travail les bras chargés de victuailles, avec aux dires d'un voisin, un anniversaire à fêter.

Selon la police bernoise, la voiture est «entrée en collision» avec la piétonne, laquelle a «chuté au sol».

Dans les immeubles qui bordent la route d'Orpond, certains résidents ont entendu le choc. «J'ai d'abord pensé à un coup de fusil», dit un voisin. Un attroupement s'est formé, tandis que les secours peinaient à arriver.

État jugé critique

Grièvement blessée à la tête, la caissière sri lankaise du restaurant Coop de la rue de Nidau a été prise en charge par une équipe d'ambulanciers avant d'être héliportée à l'hôpital par la Rega dans un état jugé critique. Un témoin a compté vingt minutes d'attente.

Qui est fautif? La piétonne qui se serait engagée sur la chaussée sans un regard sur sa gauche? L'automobiliste qui ne l'aurait pas remarquée sur le passage piéton? La police cantonale bernoise devra le détermine: elle dit avoir ouvert une enquête pour «clarifier les circonstances de l'accident».

Tâches de sang

Sur le bitume, on voit des tâches de sang et des traces de craie, mais aucune de traces de freinage. La voiture s'est arrêtée à 25 mètres du passage. «Au moment de l'accident, le soleil couchant était éblouissant», relèvent plusieurs voisins.

Selon un premier constat, la piétonne s'apprêtait à traverser la route sur le passage piéton «au moment où une voiture circulait depuis la sortie d'autoroute d'Orpond en direction du centre-ville de Bienne».

«Jonction autoroutière»

Pour les riverains, c'est là que la bât blesse, sur cette route cantonale: «Depuis l'ouverture de la jonction autoroutière d'Orpond, la circulation a plus que doublé».

C'est par cette route bordée d'immeubles locatifs que des automobilistes entrent à Bienne en provenance de Berne et de Soleure, via la ceinture autoroutière Est. «La circulation est devenue tellement bruyante que je ne sors plus sur mon balcon», atteste un riverain.

Écoliers très nombreux

Les jours ouvrables, le bus 4 déverse chaque soir des vagues de piétons, mais les habitants ont surtout peur pour les écoliers, très nombreux à traverser la route d'Orpond, limitée à 50 km/h. «Il y a trois écoles dans le quartier et les enfants ne sont de loin pas tous scolarisés du bon côté de la voie», relève une voisine de la victime.

La blessée n'est pas tirée d'affaire. Son ex-mari et leurs deux garçons sont à son chevet. Dans son immeuble de six appartements, un voisin qui lui a fait sa lessive lundi a pris soin de faire sécher son linge mardi matin.

Tous les habitants du quartier espèrent le retour de leur voisine et souhaite la voir à nouveau revêtir son uniforme Coop.