Le thème, la carnévolution industrielle, a permis de faire un clin d’œil au passé de la localité tout comme à la révolution numérique.

«Guggenmusik», défilé costumé, mise à mort du bonhomme hiver et parade avec chars ont animé la cité du balcon du Jura vaudois . «On est gâtés, on a eu le temps et le monde que l'on voulait», a déclaré le président de la manifestation Alex Tinguely à Keystone-ATS.

Durant trois jours, la révolution industrielle a inspiré les participants à cette 34e édition. Ils ont évoqué une région bouleversée par le remplacement de l'homme par la machine, mais qui a su construire à partir de ses nouvelles difficultés, a expliqué Alex Tinguely.

Vendredi, l'enfant du pays, le conseiller d'Etat Pascal Broulis, est venu servir avec sa collègue Cesla Amarelle le repas «la faim des haricots», offert à mille personnes. Aucun incident n'est à déplorer, se réjouissent encore les organisateurs. (ats/nxp)