Samedi soir, une automobiliste âgée de 23 ans circulait avec une voiture non immatriculée et non couverte par une assurance RC à Sugiez. A l'intersection entre deux routes, elle s'est trompée de vitesse et a malencontreusement reculé contre le véhicule d'un autre usager de la route, âgé de 68 ans.

L'automobiliste a subitement quitté les lieux pendant l'appel à la police. Elle a cependant rapidement pu être identifiée et le contrôle a permis de révéler qu'elle n'était pas en possession d'un permis de conduire et qu'elle présentait des signes d'une consommation récente de produits stupéfiants.

(Source: Police Cantonale Fribourgeoise)