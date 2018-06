Claudia Stettler et Andres Bieri pensaient avoir évité le pire. Début juin, les éleveurs ont constaté avec effroi que l'enclos de leurs husky était en train de s'inonder à toute vitesse. Tandis que les adultes se sont instinctivement mis en sécurité dans des endroits surélevés, les cinq chiots, eux, sont restés dans leur niche. Par chance, les éleveurs ont pu les sauver à temps.

Or peu après cet incident, trois petits chiens sont soudainement tombés malades. Ayla, Amira et Armani avaient l'air faibles et ne pouvaient plus marcher correctement. Le verdict des vétérinaires du Tierspital: fièvre, inflammation des intestins et du pancréas.

«Elle était vraiment très spéciale»

Selon «Blick», l'état de santé d'Ayla s'est dégradé à vue d’œil, jusqu'à ce que ses organes lâchent. Les éleveurs n'ont pas eu d'autre choix que de faire piquer la jeune femelle.

Drama um Berner Husky-Welpen: Aus den Fluten gerettet, am Gift gestorben https://t.co/kAtG5mbN2f pic.twitter.com/9JwaYwJ0F1 — Blick (@Blickch) June 20, 2018

«Toute la famille tout comme la mère d'Ayla souffrent de sa mort. Elle était vraiment très spéciale», raconte Claudia Stettler au quotidien alémanique.

Des produits chimiques en cause?

Tant les médecins que les éleveurs ignorent ce qui a rendu les chiens si malades. Claudia Stettler pense que l'eau boueuse qui a inondé l'enclos y est pour quelque chose. «Les médecins ne peuvent pas le dire avec certitude. Mais juste à côté, il y a un champ de pommes de terre. Il se pourrait que des pesticides et des produits chimiques soient arrivés dans l'enclos avec l'inondation.»

Tout ce que les éleveurs espèrent désormais c'est que leurs deux autres chiots aillent mieux. Armani semble être en bonne voie de guérison. Il a pu rentrer à la maison. Amira, elle, se trouve toujours aux soins intensifs du Tierspital. (Le Matin)