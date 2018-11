Ami et Mimi roupillent sur la paille. Quelques mètres plus loin, Emily leur jette un regard curieux. Les deux porcs et la chèvre habitent l'Arche Samar, une ferme de Kirchlindach (BE) qui accueille des animaux ayant été sauvés de l'abattoir. Onze autres cochons et deux vaches partagent les lieux avec Ami, Mimi et Emily.

Or à en croire 20 Minuten, la vie de ces bêtes est une nouvelle fois menacée. La famille de paysans, à laquelle les protecteurs des animaux en charge loue la ferme, a résilié le contrat de bail pour fin février prochain. Les agriculteurs souhaitent utiliser eux-mêmes l'installation dès le printemps 2019. «Si nous ne trouvons pas d'autre endroit pour les bêtes d'ici-là, nous devront les faire piquer», explique Philipp Hoppen de l'Arche Samar.

Des recherches infructueuses

Selon lui, ce serait un gros coup dur pour toute l'équipe: «Nous nous sommes attachés à ces bêtes. C'est un peu comme avec des animaux de compagnie. Leur gratitude envers nous n'a juste pas de prix», précise le trentenaire qui explique que l'association tente de trouver un nouveau lieu depuis bientôt deux mois. Et malgré le fait que de nombreuses fermes sont actuellement vides dans la région, aucun endroit n'a encore été trouvé.

Philipp Hoppen explique: «Les propriétaires des lieux devraient uniquement mettre la structure à notre disposition. Ils ne doivent pas s'occuper des bêtes s'ils ne le veulent pas.» (Le Matin)