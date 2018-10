«Syrie: les djihadistes refusent de quitter Idleb», titre «L’Obs». C’est pas gentil. Mais peut-être a-t-on oublié les mots magiques. Messieurs les djihadistes, pourriez-vous s’il vous plaît quitter Idleb?… (Et aussi ne décapiter personne, s’il vous plaît.)

Renaud Michiels

Il préfère travailler en Suisse

Peter Hegglin (PDC/ZG) s'est lancé dans la course à la succession de Doris Leuthard, mais il avertit d'emblée qu'il ne voudrait pas se retrouver au Département des affaires étrangères. C'est ce qu'il a dit dimanche dans la presse alémanique et qu'il a confirmé à Forum sur la RTS, en bon français fédéral dans le texte: «Je ne veux pas faire beaucoup de voyages. Pour commencer je veux d'abord comprendre ici en Suisse. Je ne veux pas faire d'abord des voyages à Bruxelles, à New York ou à Washington». On a senti qu'il voulait le Département de l'intérieur, qu'il prenait au pied de la lettre.

Eric Felley

Un peu de cohérence, bordel!

L'Université de Neuchâtel annonce sur Twitter que le co-inventeur de la Swatch et fondateur de la société Créaholic Elmar Mock donnera en son sein une conférence au «titre choc». Le tout accompagné par cette image.

Ce «titre choc» ne peut être traduit que par «ouvrir la p… de boîte». Sauf que le titre choc promis ne l’est pas puisqu’il est censuré – pourquoi ne pas écrire «fucking», putain! Au final, c’est donc plutôt ridicule. Mais bon: pour ceux que ça intéresse la conférence se tiendra le lundi… octobre, à la salle… à partir de 1… heures.

Renaud Michiels

Mais quand pensent les kangourous?

Le Sénat australien a débattu ce lundi d'une motion visant à lutter contre un prétendu racisme anti-blanc. Le titre de cette proposition, qui pourrait inspirer certains jusque dans les blanches Alpes, était «C'est OK d'être blanc», déposée par une sénatrice populiste du nom de Pauline Hanson. Dans un pays où le métissage est important, et où les colons ont la nostalgie de la blancheur d'origine, cette proposition a failli passer. Elle a été rejetée par 31 voix à 28. Par contre, elle était défendue par certains ministres, dont celui des Affaires indigènes, Nigel Scullion, en poste depuis 2013. Ce sont les aborigènes qui doivent être contents. On peut leur filer la chanson: «T'es OK, t'es blanc, t'es out».

Eric Felley

Grave comme la mort

Le stagiaire de BFMTV a encore frappé, et pas au meilleur moment puisqu’on parle des inondations meurtrières dans l’Aude. Elles ont fait «neuf morts graves», a-t-on pu lire… Car, oui leur état est pire que celui des morts légers, des morts en état critique et même de ceux qui sont sévèrement morts. Quant aux morts dont les vies ne sont pas en danger, c’est probablement la formulation longue pour désigner les morts-vivants.

Renaud Michiels

Mauvaise idée

La conseillère nationale Regine Sauter (PLR/ZH) a indiqué qu’elle ne briguera pas la succession de Johann Schneider-Ammann au Conseil fédéral. Comme il semblait créatif, nous avons proposé au stagiaire de BFMTV de concocter un placard autour de cette information. On n’aurait pas dû:

Renaud Michiels

(Le Matin)