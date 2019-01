Question suspense, la famille Kardashian en connaît un rayon. Mais son dernier coup a fait un gros flop. Dimanche, la mère, Kriss Jenner, annonce que sa fille Kendall s'apprête à faire une annonce très courageuse qui va changer la vie de beaucoup de personnes. Les fans s'attendaient à ce qu'elle fasse son coming out car, contrairement à ses sœurs et demi-sœurs, elle est plutôt discrète sur sa vie privée. Attention, roulement de tambour: Kendall a annoncé que... elle est la nouvelle égérie de Proactiv, un produit contre l'acné! Même ses plus fervents admirateurs ont crié à la supercherie. Un point noir dans sa carrière. Les plus indulgents diront qu'elle a fait ce qu'elle a pus.

Michel Pralong

Extrême maladroite

Une journaliste de la chaîne allemande ZDF reçoit des tombereaux d'insultes et de menaces, dont de viol et de meurtre. Sa faute? Sur son compte Twitter, elle a posté son souhait pour la nouvelle année: «Nazis Raus!» («Nazis dehors!», pour ceux qui auraient un peu de mal avec la langue de Goethe, que parlait aussi Adolf Hitler). C'est effectivement très impoli de la part de la journaliste. Elle aurait dû écrire: «Nazis Raus, bitte! ».

Michel Pralong

Les gilets jaunes genre...

A défaut de décliner, les gilets jaunes se déclinent sur les réseaux sociaux... Plus c'est bête, plus c'est moins poilant.

Eric Felley

Vendanges de Mars

Vu qu'on évoque de plus en plus une prochaine colonisation martienne, certains se sont mis à plancher sur ce qu'on pourrait y faire pousser pour se nourrir. La Géorgie, qui se targue d'avoir été le berceau de la viticulture il y a 8000 ans, réfléchit tout naturellement à y faire pousser du raisin. Le cépage qui serait privilégié serait le rkatsiteli, car il est très résistant. Sauf qu'il produit du vin blanc. Sur la planète rouge, c'est ballot! Mais bon, après avoir longtemps parlé pour Mars des petits hommes verts, les hommes pourront bientôt y boire des petits verres.

Michel Pralong

Inquiétant virage

Selon la «Tribune de Genève», le Conseil fédéral serait prêt à laisser les cyclistes tourner à droite, même quand le feu est rouge. Voilà qui prouve que le gouvernement est clairement bourgeois: il n'autorise que les virages à droite!

Michel Pralong

On pneu en douter

Pneus larges? Pneus étroits? Le TCS a effectué un test pour savoir lesquels sont les plus efficaces sur neige. Verdict? «Sur des chaussées enneigées, les pneus plus petits et plus étroits obtiennent de meilleurs résultats.» En cas de forte neige il faut donc circuler à vélo?

Renaud Michiels

On a (encore) retrouvé Elvis!

Pour son 84e anniversaire, ce 8 janvier, le King a toujours bon pied, bon œil. Cliquer sur l'image pour avoir la preuve qu'il bouge encore...

Eric Felley

Demi-générosité

Mary Zeigler est un bel exemple. Cette Américaine de 62 ans a volé au secours de son ex-mari, avec qui elle est divorcée depuis vingt ans: elle lui a fait don d’un rein. Sans hésiter une seconde, à en croire ses déclarations sur Fox 9: «Ce n’était même pas une décision. C’était un peu comme s’il m’avait appelée pour que je l’aide à ramasser les feuilles.» Ils ont été opérés en octobre et tout s’est bien déroulé. Mary Zeigler pourrait donc maintenant aller ramasser les feuilles, si c’est pas trop demander.

Renaud Michiels

Michel Pralong

(Le Matin)