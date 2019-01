Les vignerons valaisans ont la pression. C'est dans leur canton, viticole par excellence, que va se tenir le premier salon de ... la bière suisse, annonce «Le Nouvelliste». Pourfendant les traditions, 35 brasseries vont se faire mousser le 20 avril prochain à Conthey. Les divins nectars du canton résisteront-ils à l'ascension des faux-cols valaisans. Il faudra choisir: on est ou blanc, ou rouge, houblon. Ou alors, on peut être bière ET pinard, comme ça, personne ne s'achoppe.

Michel Pralong

Trotti pas très nette

Selon «20 Minutes» la start-up Lime a interrompu son service d'e-trottinettes. Elles avaient un vilain défaut: les roues se bloquaient en roulant. C'est plus de l'e-trottinette, c'est e-per casse-gueule. Lime, ça a quelque chose à voir avec les dents limées? Parce que là, y en a carrément plus.

Michel Pralong

Des hauts et débat

On vient d'apprendre que le gouvernement français avait nommé deux personnes pour coordonner le fameux Grand débat: Emmanuelle Wargon (certainement pour le mettre sur de bons rails) et Sébastien Lecornu (ça sent le truc de cocus, quand même).

Michel Pralong

Prête à tuer de ses propres mains

L'écologiste vaudoise est prête à passer aux actes... keystone

Les souris n'ont qu'à bien se tenir. Une initiative pour interdire l'expérimentation animale vient d'aboutir. Elle est radicale. Trop pour Olivier Français (PLR/VD) qui a déclaré dimanche à Forum sur la RTS qu'elle était «dramatique» car elle «interdit de toucher la bête». Sa collègue Isabelle Chevalley (VL/VD) lui donnait la réplique, trouvant aussi que l'initiative allait trop loin, mais qu'aujourd'hui on gaspillait beaucoup trop d'animaux: «Je dis toujours, si vous me prouvez qu'en tuant une souris on sauve un homme, je la tue de mes propres mains.» Le problème, c'est que ce n'est pas avec une seule souris qu'on sauve un homme. En 2017, les laboratoires suisses en ont tué 395 000. A la main, cela fait plus de mille par jours... Et après, il y a aussi les rats (67 000), les lapins (1100), les chiens (1000), les chats (390) et les singes (190). Et enfin, un challenge à la main, les chevaux et les ânes (1800)...

Eric Felley

Parkingophobie

En voilà un qui n'a jamais dû voir «Luke la main froide», film dans lequel Paul Newman va au bagne pour avoir scié, ivre, des parcmètres. Saoul également, cet habitant de Saint-Nazaire (F) a, dans la nuit de samedi à dimanche, fracassé cinq horodateurs à coups de marteau. Sa peine devrait être plus légère, mais sa cuite avait, elle, l'air d'être sévère. Et on ignore les raisons de son geste: il voulait leur rendre la monnaie de leurs pièces? Ou lui a toujours raison et l'horodatort? En attendant, la police l'a stationné en cellule de dégrisement. Sans son marteau.

Michel Pralong

Les gilets jaunes expliqués aux gilets jaunes

Carpe diem les gilets jaunes! Mais avec des lendemains qui déchantent, ils vont vite réintégrer l'histoire.

Eric Felley

Les gilets jaunes répondent à la lettre aux Français de leur président

Avec une petite faute d'accord, c'est vraiment réaliste.

Eric Felley

Ne lui jetons pas la pierre

Selon une statistique, le joueur d'Arsenal serait celui de Premier League ayant commis le plus de fautes ayant entraîné un but. Autant dire que notre Granit Xhaka national est friable. Mais bon, c'est pas gravé dans le marbre, il peut se reprendre.

Michel Pralong

(Le Matin)