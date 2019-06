Qui sont les favoris

Les deux premiers tournois de jeudi et de vendredi ont une fonction de mise en bouche. Étape du «Grand chelem international» couplée au championnat de Suisse individuel, l’épreuve phare se déroulera sur deux jours, samedi et dimanche. Sur la liste des favoris: le président de la FISF Patrice Jeanneret cite le champion de France Antonin Michel, don dauphin Samson Tessier et Gaston Jean-Baptiste, mais aussi le double champion du monde David Bovet, de Lausanne, et le Belge Louis Eggermont.