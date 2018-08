Trampolines, toboggans et chateaux gonflables: l’univers coloré du Didoparc de Bassecourt (JU) convenait bien à Djulia (6 ans) et Kiméa (2 1/2 ans), les deux fillettes rescapées avec leur père Sylvain Solioz (36 ans) de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, quand le camion d’un djihadiste a tué 86 personnes.

«Ma maman a 31 ans et Kayla en a 8», calcule la Djulia en évoquant sa maman Cristina et sa grande sœur tuées il y a deux ans dans l’attentat au camion de la promenade des Anglais. Lundi dernier à l’Hôtel Ibis de Delémont, La petite famille s’est levée trop tard pour le petit-déjeuner. Le temps de croquer des petits pains au chocolat achetés dans la boulangerie d’à côté et le papa a pris le bus pour Bassecourt avec ses filles, lui qui n’a pas de voiture.

Solidaire pour ne rien oublier

Pour Sylvain Solioz, Djulia et Kiméa, l’escapade jurassienne de quatre jours représentait de vraies vacances, après un séjour à Nice un mois plus tôt pour la deuxième commémoration de l’attentat. «Des liens se sont noués entre rescapés qui ne se délieront pas», souffle Sylvain Solioz. Son intention: rester solidaire pour ne rien oublier.

Scolarisée peu après avoir perdu sa maman et sa grande sœur, Djulia trace de grands dessins pour son papa. Ici des cœurs et des étoiles, là des fleurs et un soleil. Ailleurs encore et plus curieusement, un chien à adopter, bien qu’il porte un collier. «Ses dessins étaient sombres. Ils deviennent plus gais», remarque le papa. Quand elle avait quatre ans, après l’attentat, Djulia dessinait des corps couchés par terre.

Tatouages pour que cela reste gravé

Ses sœurs dessinées, Djulia les réserve à son papa. Un papa très aimant, toujours attentif au bonheur de ses filles, avant comme après l’attentat. Avant les vacances d’été, Sylvain Solioz a fait tatouer sur son bras gauche le prénom de ses deux filles, pour exaucer un souhait exprimé par son épouse. Le prénom de son aînée, il l’a tatoué sur son cou, avec celui de sa femme. Deux amours qu’il a perdu sous ses yeux, à la date mentionnée dans le tatouage. Suivront, en principe, les portraits de Cristina et Kayla: «Ca restera gravé», dit-il doucement. Dans sa chair et son âme.

Les filles aussi ont choisi des tatouages, mais éphémères: des motifs de fleurs, des papillons... Sur la banquette, Kiméa entend la conversation qui porte sur l’attentat. Sa maman la tenait dans ses bras quand le camion l’a percutée. Elle pleurait sur le bitume quand son papa l’a prise dans ses bras. «Rien n’indique qu’elle soit marquée par l’événement», souffle Sylvain, pendant que la cadette s’amuse à chicaner sa sœur.

Les nuits sont plus dures que les jours

La vie va dans la douceur paternelle pour cette famille amputée? «Je vais mieux qu’avant. Mes filles m’aident à remonter la pente», relève Sylvain Solioz. Les nuits sont plus dures que les jours: «L’autre jour, je me suis mordu la langue dans mon sommeil»», glisse Sylvain. Signe positif: il n’a pas recommencé à fumer. Ni tabac, ni herbe. Cet ouvrier de chantier vit de sa rente AI, tandis que ses deux filles ont droit à une rente d’orphelin. Au total, c’est, comme il dit, «mieux que le social».

«Je vis sur mes provisions et grâce au soutien de ma famille», reprend Sylvain Solioz. Ce qui lui a été versé d’un côté lui a été repris de l’autre: «J’ai dû rembourser l’aide sociale fournie à mon épouse avant son décès». À lui aussi de payer les arriérés de loyer avant de déménager: «En cas de poursuites contre une personne décédée, la dette serait allée à la charge des héritiers. Mes deux filles», croit-il savoir.

«Aurais-je dû écrire?»

Aucune aide aux victimes ne lui est encore parvenue: «L’aide n’est pas venue de l’Etat, mais de ma famille et de mes amis». Sylvain s’interroge: «Aurais-je dû écrire au Conseil fédéral?». Sylvain a des doutes, lui qui n’a jamais vu le visage du djihadiste.

«Pourquoi les images des vidéo-surveillance n’ont-elles jamais été diffusées? Que veut-on nous cacher? Qu’y a-t-il dans cet espace trouble?», demande-t-il, en imaginant une intervention des services secrets. Lui n’a remarqué que deux blessures apparentes: au fémur pour sa fille Kayla, à la cheville pour sa femme. Il ne comprend pas leur décès. Sa fille aînée l’interrompt: «T’as déjà dit comme l’accident s’est passé?». Son souvenir de l’attentat est fragmenté: «Je me souviens des barbes à papa»...

Ces petits riens

Les émissions consacrées à l’attentat, Sylvain les regarde avec ses filles. Rien n’est occulté. La vie continue avec ces petits riens qui améliorent l’existence: un changement d’école pour Djulia qui raccourcira le chemin. Sylvain a fait de l’éducation de ses filles une raison de vivre. Deux grands-mamans ne sont jamais loin et des fêtes de famille rythmeront la fin des vacances. Quand Kiméa est à la crèche, Sylvain fait du fitness pour se vider la tête, trois ou quatre fois par semaine.

La vie continue. Doit continuer. Les vacances jurassiennes sont passées par les grottes de Réclère et leur parc préhistorique, le Swiss labyrinthe tracé à Delémont dans un champ de maïs. À la maison, dès ce soir, il y aura des photos et des dessins qui rappelleront le temps du bonheur en famille. Un temps, pour Sylvain, qu’il s’agit de faire renaître et perdurer envers et contre tous les sentiments. (Le Matin)