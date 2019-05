Les deux hommes, sous enquête pour violation du secret de fonction, ont chacun reçu lundi un commandement de payer de la Municipalité d'un million de francs, a révélé 24 heures.

«La Municipalité de Vevey notifie à mon client et à monsieur Christen un commandement de payer au titre de réparation du préjudice subi, ceci pour interrompre la prescription», a confirmé Pierre Chiffelle, avocat de Michel Agnant, sur les ondes de la RTS. «On ne voit pas du tout quels préjudices la commune pourrait avoir subi. Au contraire, messieurs Agnant et Christen ont permis de mettre à jour ce qui a donné l'affaire Girardin et ont donc révélé à la commission de gestion un certain nombre d'éléments. Ils ont fait oeuvre de salubrité publique».

Éliminer politiquement

Et d'ajouter que si on voulait essayer d'éliminer politiquement «absolument sans fondement» ces deux personnes, on n'agirait pas autrement. L'homme de loi annonce «très vraisemblablement» le dépôt d'une plainte pénale pour tentative de contrainte et diffamation.

Pour mémoire, la Municipalité de Vevey est en crise depuis plusieurs mois. Sur les cinq membres de l'exécutif initialement élus, deux sont encore en fonction. Les trois autres sont suspendus et sous le coup d'une instruction pénale.

Jérôme Christen et Michel Agnant sont sous enquête pour violation du secret de fonction. Ils sont accusés d'avoir transmis des documents internes à la Commission de gestion en lien avec le socialiste Lionel Girardin. Ce dernier est poursuivi pour gestion déloyale et abus de confiance. (ats/Le Matin)