Jacques (65 ans) a été quelque peu déçu de sa dernière sortie au cinéma Pathé du Flon, à Lausanne. Au bénéfice de l’AVS, et donc d’une place à prix réduit, le sexagénaire a été privé d’une offre promotionnelle dont a pu bénéficier son ami âgé d’une quarantaine d’années, qui avait acheté un billet standard au tarif plein. Lorsqu’ils ont voulu entrer dans la salle, ce dernier s’est vu proposer un bon gratuit pour une glace, un paquet de pop-corn ou une boisson, tandis que Jacques, lui, n’a rien reçu. «On est à l’AVS, donc on n’a pas le droit d’avoir des offres? J’ai trouvé ça petit et mesquin», regrette-il.

Le cinéma Pathé explique qu’il s’agissait d’une promotion spéciale liée aux billets plein tarif. «La personne ayant acheté un ticket standard s’est vu proposer l’inclusion d’une partie confiserie. Cela n’est pas le cas sur l’ensemble des autres tarifs en application (Pass, Friends, Familles…). Les personnes au bénéfice de l’AVS, ainsi que les personnes sans emploi ou à l’AI, bénéficient déjà d’une remise à la billetterie (16% de rabais sur le tarif plein)», détaille David Michel, manager pour les cinémas Pathé du Flon et des Galeries, à Lausanne, et de Balexert (Genève).

Certes, le sexagénaire a payé sa place 19 fr. 40 au lieu de 22 fr. 60, mais est-il normal qu’un senior soit privé d’une offre promotionnelle dont bénéficie un client lambda? «D’un point de vue juridique, ce n’est pas illégal, mais il s’agit pour le cinéma de voir comment faire pour contenter tout le monde. Là, c’est un autogoal», estime Valérie Muster, juriste à la Fédération romande des consommateurs (FRC). Toutefois, elle précise que le cinéma n’était pas obligé de faire un rabais pour les seniors. «La FRC n’est pas trop favorable aux différences de traitement, mais ça peut éventuellement se comprendre, car le client bénéficiait déjà d’un rabais pour senior. De plus, avec la Coupe de monde de football, le tournoi de tennis de Wimbledon et le beau temps, il est tout à fait légitime de vouloir attirer les clients via des offres promotionnelles.»

Rabais possibles

David Michel tient à préciser que les personnes au bénéfice de l’AVS ont la possibilité de souscrire au Pathé Club via le site Web. «Elles pourront gratuitement, et sans engagement, engranger des points à chaque visite et bénéficier de ce système pour obtenir des produits confiserie de manière plus avantageuse. Ou encore prétendre aux avantages des cartes Friends ou Pass si c’est un client régulier. Il pourrait bénéficier de promotions confiserie continues.» (Le Matin)