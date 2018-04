Le trafic ferroviaire sera à nouveau perturbé dimanche en France au 2e jour du 6e épisode de la grève des cheminots contre la réforme de la SNCF. Samedi, seuls six TGV allers-retours ont circulé entre la France et la Suisse. Un aller-retour de plus circulera dimanche.

La grève a repris vendredi soir à 19h00 et court jusqu'à lundi matin 08h00. Dimanche, selon le site Internet d'information TGV/Lyria, trois allers-retours seront maintenus entre Paris et Zurich, deux allers-retours entre Paris et Lausanne ainsi que deux autres entre Paris et Genève.

La direction de la SNCF, qui ne communique pas de taux de participation à la grève pendant les jours de week-end, prévoit pour la journée de dimanche un trafic identique à celui de samedi, marqué par une amélioration par rapport aux premières phases de la mobilisation des cheminots.

Des TER aussi

Dans le détail, un train Intercités sur trois et la moitié des TGV circuleront, avec un trafic un peu supérieur pour les lignes internationales (deux trains sur trois). Pour les lignes régionales, deux TER sur cinq seront en service, ainsi que trois Transilien sur cinq en région parisienne.

Le conflit social a débuté le 3 avril dernier et doit théoriquement aller jusqu'au 28 juin à raison de deux jours d'arrêt de travail sur cinq. Les représentants des cheminots en grève seront reçus le 7 mai prochain par le premier ministre Edouard Philippe. (ats/nxp)