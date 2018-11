Une enquête réalisée par Agroscope à la demande de l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique de pays (OFAE) montre que les provisions domestiques sont tout à fait misérables en Suisse. En cas de grosse casse, sans eau courante, sans électricité, lorsqu’il n’est plus possible de cuire, ni de réfrigérer un quelconque aliment, la part des ménages qui n'ont pas de quoi tenir une semaine est d'environ 70 %! Les réserves d’eau potable et de boissons sucrées sont également inférieures aux réserves recommandées d'au minimum trois jours et cela aussi dans environ 70 % des ménages. C'est-à-dire qu'après moins de trois jours, sept habitants sur dix commencent à mourir de soif, et après moins d'une semaine, sept sur dix crèvent la dalle. Et on peut extrapoler sans risque qu'après deux semaines, dix sur dix se battent les uns contre les autres pour les dernières miettes.

Radar stakhanoviste

Marre de cette horde de chauffards! Le maire du petit patelin italien d’Acquetico, 120 âmes, près de frontière française, a piqué la mouche et a collé un radar à l’essai dans son village. Après deux semaines, selon les médias italiens, l’appareil a flashé 58 568 véhicules circulant plus vite que 50 km/h… Près de 60 000! Ce qui représente 3 flashés par minute, en incluant les nuits. Et tous ceux qui ont respecté la limitation de vitesse ne sont pas décomptés ici. Alors de deux choses l’une. Soit ces chiffres sont faux. Soit ce n’est pas d’un radar dont a besoin Acquetico, mais d’une autoroute.

Renaud Michiels

Vendredi noir pour les fauchés

«Le Black Friday met en lumière tout ce qui ne va pas sur notre planète.» Sur Facebook, une page est consacrée aux personnes qui refusent la journée de soldes noires qu'est le Black Friday, ce vendredi 23 novembre, journée de surconsommation totale importée des Etats-Unis. Ils dénoncent cette manifestation qui force les gens «à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin», ce qui est «à la base de la destruction de notre planète». Cela dit, sur leur visuel, ils font de la pub subliminale pour quatre marques... Cette page a pas mal de succès et de nombreux commentaires partagent la cause. Mais beaucoup d'autres restent réalistes: «J'ai pas besoin de boycotter, j'ai pas de thunes», dit l'un, une réaction qui résume cet obscur vendredi pour tous les fauchés qui sauvent la planète malgré eux.

Eric Felley

T-shirts collectors pour la maison

Le Valais a lancé une campagne pour prévenir les violences domestiques, qui touchent les femmes souvent, les hommes parfois. Cette première campagne se concentre sur les violences liées au couple. Le visuel utilise une femme et un homme tout à fait stéréotypés pour des publicités de vêtements d'intérieur. Car pour porter ces t-shirts au boulot, il faudra une bonne dose de courage. Et à la maison ce n'est pas gagné non plus!

Eric Felley

Game of sofa, avec une bière et des chips

Proposant un dossier interactif sur les prénoms, «Le Figaro» titre: «De Marie à Daenerys, comment les prénoms racontent notre société». Du coup la réponse semble claire: on est passé d’une société dans laquelle on lit (au moins la bible) à une nouvelle où on reste vautré devant la télé. On ne va pas vers le beau…

Renaud Michiels

Heidi Z'graggen, la «Trumpfette» de l'UDC

Heidi Z'graggen, la candidate uranaise PDC à la succession de Doris Leuthard, partage sa vie depuis une dizaine d'années avec Bruno, conseiller bancaire et membre de l'UDC zurichoise. Ainsi, le quotidien Blick estime que la concurrente de Viola Amherd (PDC/VS) a «ein Trumpf» dans l'élection du 5 décembre prochain. Qu'est-ce donc qu'un «Trumpf» ? A première vue, on est tenté de faire le lien: moitié Trump, moitié Schtroumpf, une sorte de Troumpf nain de jardin. Eh bien non, «ein Trumpf» signifie «un atout», comme au jass par exemple. Quoi qu'il en soit, l'UDC est à fond derrière la Trumpfette d'Uri. Blick a découvert qu'elle a aussi «eine Gschaffige» du côté de chez les Blocher, c'est-à-dire «un parrain». Un atout et un parrain finalement plus «kontraproduktiv» qu'autre chose.

Eric Felley

Migrossier cliché

Migros se fait ramasser sur les réseaux sociaux pour de nouvelles soupes pour mômes jugées méchamment genrées. Du bleu pour les garçons, qui deviendront des athlètes. Du rose pour les filles, qui deviendront des jolies princesses.

Donc une fille ne peut pas rêver de devenir championne de foot? Si, mais elle doit changer de sexe avant… Bref:

(Le Matin)