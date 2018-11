Propos du réalisateur Pierre Monnard

Avez-vous choisi l’Ajoie pour la Saint-Martin?



«Je l’ai fêtée une fois et en rentrant, j’ai percuté un chevreuil. Cette saison a été choisie pour changer d’univers et de lumière, après l’hiver de "Wilder I"»



Y a-t-il une identité suisse dans ce paysage?



«La série tourne autour de la nature. Dans un Oberland bernois fictif pour la première saison, dans un Jura bernois fictif pour la seconde. Ce qui nous a attiré ici, c’est le côté sauvage du paysage épargné par la main de l’homme».



Un récit contemporain n’a-t-il pas besoin d’urbanité?



«Fuit les centres urbains, c’est un parti pris, mais il y a un toujours un contre-point urbain qui souligne la nature, Berne dans la saison I, Bienne dans la saison II».



Rosa Wilder n’enquêtera pas à Lausanne ou Genève?



«Peut-être... Si Rosa Wilder continue d’enquêter, on élargira son champ d’action. Mais comme elle est Bernoise, on s’efforce de rester proche de son canton».



Tout est tourné en dialecte?



«Vu la proximité de la frontière française, il y aura un personnage francophone: un flic de Lyon».



Comment s’est imposé de décor de la scierie?



«On pensait plutôt situer l’histoire dans le monde des abattoirs, quand nous avons découvert les scieries Corbat lors de nos repérages, à Vendlincourt, mais aussi à Glovelier et aux Bois. Quelque chose d’organique et d’authentique s’est imposé: il faillait parler du bois et de la forêt! Dans une scierie, avec ces grandes lames, il y a un côté qui convient parfaitement».