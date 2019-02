Les mesures pour effectuer le service civil que le Conseil fédéral entend appliquer: - minimum de 150 jours de service civil à accomplir; - délai d’attente de 12 mois entre le dépôt de la demande et l’admission pour les militaires incorporés (ER accomplie); - facteur 1,5 aux officiers et sous-officiers; - interdiction des affectations nécessitant des études de médecine humaine, dentaire ou vétérinaire; - pas d’admission de militaires n’ayant plus de jours de service à accomplir; - obligation d’accomplir une période d’affectation par année dès l’entrée en force de l’admission; - obligation pour les requérants ayant déposé leur demande pendant l’ER de terminer leur affectation longue de 180 jours au plus tard pendant l’année civile qui suit l’entrée en force de la décision d’admission. - Et donc la 8e mesurE: la suppression des affectations à l’étranger.

Le Conseil fédéral veut garantir les effectifs de l'armée à long terme en rendant le service civil moins attrayant. Il propose désormais huit mesures ciblées pour réduire nettement le nombre de civilistes en Suisse.

Le gouvernement a transmis mercredi son message au parlement pour enrayer ce phénomène en y incluant une mesure supplémentaire à l'issue de la procédure de consultation. Il ne sera plus possible aux civilistes d'être affectés à l'étranger.

Le Conseil fédéral veut éviter que ceux-ci soient privilégiés par rapport aux personnes astreintes au service militaire. Actuellement, un militaire ne peut pas être envoyé à l'étranger de sa propre initiative.

Décourager les départs

Les sept autres mesures doivent elles aussi décourager le départ des militaires. Le Conseil fédéral réagit ainsi à une augmentation à ses yeux problématique des entrées au service civil. Les admissions sont passées de 4670 en 2011 à 6785 en 2017. Elles sont retombées à 6205 en 2018, mais cela reste trop élevé aux yeux du gouvernement. L'armée voit se détourner d'elle des militaires ayant terminé l'école de recrues, les spécialistes et les cadres.

Le ministre de l'Economie, Guy Parmelin, n'a pas fourni d'explications sur cette baisse en 2018. Mais il a affirmé que cette diminution était une exception dans le «trend» de ces dernières années et que les chiffres de janvier montraient à nouveau une hausse de 11%. Pour lui, le risque que cette baisse affecte les effectifs et les missions de sécurité de l'armée est donc toujours bien là.

Dans son message, le Conseil fédéral propose notamment de fixer un nombre minimum de 150 jours de service civil à accomplir. A partir du premier cours de répétition, les militaires optant pour un départ devraient ainsi faire plus de jours de service qu'actuellement.

Attendre

En outre, les militaires incorporés dans l'armée au moment où ils confirment leur demande d'admission devraient attendre 12 mois. Pendant ce délai, ils ne seraient pas libérés de l'obligation d'accomplir leur service militaire. En 2017, 40,4% des civilistes admis (soit 2738 personnes) ont déposé leur demande à l'issue de l'école de recrues.

Pour réduire les départs de cadres et de spécialistes, la règle qui veut que les civilistes fassent une fois et demie le nombre de jours de service militaire s'appliquerait aussi aux sous-officiers et aux officiers admis au service civil qui bénéficient actuellement du facteur 1,1. En outre, les médecins ne pourraient plus faire de service civil à des postes de médecins.

Pourquoi ne pas rendre l'armée plus attrayante au lieu de s'en prendre au service civil? Guy Parmelin estime que l'armée a déjà fait bien des efforts en la matière mais qu'il ne pourra jamais y avoir l'équivalence. «D'un côté, vous avez la possibilité de rentrer tous les jours chez vous, de prendre une douche chez vous et de terminer la journée à 17h. De l'autre, vous devez dormir à 20 dans un dortoir, utiliser des douches communes et assurer la sécurité du WEF en permanence, même quand il fait très froid», compare-t-il.

Projet contesté

La volonté du Conseil fédéral de réduire nettement le nombre de civilistes a suscité des réactions tranchées en consultation. Le PS, la Fédération du service civil ou Amnesty ont clairement dit non au projet. Le PLR, l'UDC ou les officiers se sont montrés favorables.

La conseillère nationale Lisa Mazzone juge elle le projet inacceptable. Il «piétine l’égalité de traitement entre recrues et civilistes et viole le droit à l’objection de conscience. Les civilistes remplissent leur obligation de servir avec un facteur de durée d’ores et déjà punitif (une fois et demie de plus que le service militaire). Avec ce projet, le service civil pourrait être jusqu’à 37 fois plus long que le service militaire!», relève-t-elle. Et elle menace: si ce projet est mis sous toit par le Parlement, les Verts proposeront à leurs organes dirigeants de soutenir le référendum déjà annoncé par CIVIVA en novembre passé. (nxp)