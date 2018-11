Xherdan Shaqiri, jeudi soir à Lucerne? Il avait le mental en acier trempé d’un Allemand, la virtuosité technique d’un Brésilien, d’un Espagnol ou d’un Français et il s’est montré aussi démonstratif qu’un showman américain. (En plus, il est fort comme un Turc.) En juin dernier, pour une célébration marquée par un aigle pas helvétique, certains avaient voulu monter contre le champion un procès en suissitude. C’est aujourd’hui qu’ils doivent se manifester. Car contre la Belgique, Shaqiri a clairement foulé aux pieds les vertus helvétiques de retenue et de tempérance... Non mais franchement, il était où l'esprit de consensus? Ce footballeur germano-brésilo-espagnolo-franco-américano-turc est indéfendable…

Renaud Michiels

Les douaniers retroussent les manches

Un Français a tenté de passer illégalement un torrent de produits mais tout a été saisi lors d’un contrôle de routine à la douane de L’Auberson (VD), annonce l’Administration fédérale des douanes. Il véhiculait, lit-on, 39 litres d’alcool fort, 20 kg de confiture, 678 litres de vin et 30 litres de vinaigre. Le vinaigre, ça désigne une vinasse imbuvable? Si c’est le cas, saluons le professionnalisme des douaniers, qui ont goûté l’entier de la marchandise…

Renaud Michiels

Blanc bonnet et noire cagoule

On les avait presque oubliés mais le premier ministre français Édouard Philippe a rappelé dimanche soir qu’avant la fronde des gilets jaunes, la France avait vécu la grogne des bonnets rouges, il y a cinq ans. Résultat: on se dit qu’il reste plein de place pour les mouvements de mécontentement en France. Demain on assistera à la révolte des strings léopards, une rébellion des chaussettes à pois ou une insurrection des écharpes bariolées. En fait seules les revendications naturistes n’ont manifestement aucun avenir.

Renaud Michiels

Les gilets jaunes se diversifient

La mode est lancée en France! A quand le bikini?

Eric Felley

La magie valaisanne du forfait fiscal

«Je n'ai pas besoin de gagner de l'argent avec Crans-Montana. Mes revenus annuels dépassent les 600 millions de francs.» L'homme d'affaires Radovan Vitek va sortir 35 millions de francs pour racheter ce qu'il avait vendu dans sa société de remontées mécaniques en Valais et sauver la saison. Dans «Le Nouvelliste» de lundi, il donne un entretien, où il admet des revenus appréciables et une fortune de 4,6 milliards de francs. Notre homme est au bénéfice d'un forfait fiscal. Or chacun sait que la condition du forfait est que la personne n’exerce aucune activité lucrative dépendante ou indépendante en Suisse. C'est la magie du forfait fiscal ou alors la preuve qu'investir dans les remontées mécaniques en Valais n'a rien à voir avec une activité lucrative.

Eric Felley

Un «R» vous manque et tout est dépeuplé

«Le titre Renault a plongé à la bouse de Paris»... Une jolie boulette du HuffPost qu’on pourrait résumer ainsi:

(Le Matin)