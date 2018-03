Cela n’était jamais arrivé depuis la révision de la statistique policière, il y a neuf ans. Si le nombre total des auteurs d’infractions pénales est resté stable par rapport à l’année précédente (plus de 78'000 individus), la part des mineurs a considérablement augmenté en 2017, avec près de 8600 jeunes. Soit 11% des délinquants du pays. Une hausse subite de 8,3%, après sept années de baisse consécutive. Dans son rapport annuel basé sur les chiffres de la criminalité fournis par les polices, l’Office fédéral de la statistique indique que cette catégorie d’âge est le plus souvent enregistrée pour des délits de moindre gravité, tels que les vols à l’étalage, les dommages à la propriété ou les lésions corporelles simples.

Or dans ce même document, on apprend aussi que les mineurs sont à l’origine de 11 homicides intentionnels (chiffre incluant les tentatives), de deux des huit prises d’otage de 2017, ou de la moitié des 16 extorsions et chantages avec violence. Et surtout que pour une même infraction commise par l’ensemble des criminels adultes, les jeunes de moins de 18 ans sont surreprésentés dans une série de délits sérieux: lésions corporelles graves (13%), trafic de drogue (17%), contrainte sexuelle (20%), braquages et agressions (29% dans les deux cas).

«Une contrainte sexuelle sur cinq, et onze homicides, même en incluant les tentatives, c’est beaucoup», réagit l’ex-magistrat fribourgeois Michel Lachat, à la retraite depuis 2015. «Plus du quart des brigandages, c’est grave. Mais il est difficile d’expliquer ces taux à partir de la statistique d’une seule année.» Celui qui a présidé l’Association latine des juges des mineurs durant douze ans suggère que les polices ont peut-être indirectement joué un rôle dans ces augmentations. «Les forces de l’ordre ont peut-être fait des choix différents l’an dernier: en mettant davantage l’accent sur les mineurs, elles auront forcément généré plus de dénonciations, notamment en matière de stupéfiants.»

«Certains vont continuer»

À en croire Michel Lachat, ces ados ne gonfleront pas la statistique des adultes d’ici quelques années: «Il y en a bien sûr qui vont continuer une fois devenus majeurs, mais la Suisse est un pays qui connaît beaucoup moins de récidives que ceux où l’on utilise exclusivement la punition, comme les États anglo-saxons. Chez-nous, les mineurs qui commettent des infractions le font dans l’insouciance, sans toujours comprendre ce qu’ils font. Le fait d’être non seulement réprimandé et remis à l’ordre, mais également aidé, protégé et soutenu contribue à ce que de très nombreux jeunes retrouvent le bon chemin.»

En 2017, la criminalité des 18-24 a en tout cas diminué de 3,2% par rapport à l’année précédente. (Le Matin)