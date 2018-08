En cet été caniculaire, les réseaux sociaux s'embrasent à la moindre étincelle. Le coup de gueule de Jean-Marc Richard pour une addition à l'hôtel Chetzeron à Montana (6 francs pour un verre d'eau plate et 1 franc pour le sirop) avait mis le feu à son compte Facebook. A son tour, l'ex-journaliste sportif de la RTS, Bernard Jonzier, s'est plaint d'un ticket au W Hotel à Verbier. Pour une bière panachée et un sirop à l'eau: 11 francs, avec ce commentaire: «Veut-on vraiment dégoûter les touristes de venir en Suisse?»

Le journaliste de la RTS n'a pas eu beaucoup de soutien, c'est le moins qu'on puisse dire. «Quand on a pas les moyen pour un sirop à 5.- dans un Palace, ben on y va pas!!! ABE», lui a sèchement répondu un internaute. Tandis qu'une autre faisait remarquer: «Ces messieurs apprécient les beaux endroits puisque les deux établissements en questions sont classés parmi les plus huppés de leurs stations respectives, quatre étoiles pour le Chetzeron à Crans-Montana et cinq étoiles pour le W Hôtel de Verbier».

«C'est un cri du coeur...»

Bernard Jonzier a du mal à comprendre la violence des réactions: «J'aurais mieux fait de ne rien mettre et finalement j'ai bloqué mon compte. J'ai reçu des messages assez violents. J'ai eu des réactions disant si tu passes le tunnel de Saint-Maurice, t'es mort...» Pourtant, il assume sa publication: «C'est la première fois que j'écris quelque chose comme ça, je n'ai insulté personne. J'étais simplement sur une terrasse à Verbier et je trouve que faire payer 5 francs un sirop pour un enfant, c'est trop, c'est un cri du cœur. Avec de tels prix on va faire fuir les touristes. Je ne dis pas que cela doit être gratuit, mais 2 francs me paraît correct».

La critique de l'accueil touristique est devenu le feuilleton de l'été en Valais. L'ex-rédacteur en chef du Nouvelliste, Jean-François Fournier, a fait une polémique au sujet du restaurant des Îles à Sion, où sa fille de huit ans s'est vu refusée l'accès aux toilettes réservées aux clients. Ensuite le journaliste du Matin Dimanche, Christophe Passer, a eu l'audace de railler l'ouverture des restaurants le 1er août à Champex et des cure-dents vendus cinq centimes dans un supermarché.

La moindre étincelle, on l'on a dit, et c'est la «bronca» des supporters valaisans. (Le Matin)