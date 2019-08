Le mystère d'un caïman dans le lac argovien de Hallwil semble être résolu, selon la «SonntagsZeitung». Quelques jours après que l'histoire a fait le tour de la Suisse, un pêcheur a capturé un silure de 105 centimètres de long.

Le silure, que l'on trouve également dans le Léman, est le plus gros poisson d'Europe. Sa taille moyenne oscille entre un et deux mètres. Les plus gros peuvent même atteindre plus de 2,5 mètres. Il peut peser plus de 100 kg. Un grèbe huppé a été retrouvé dans l'estomac du spécimen retrouvé dans le lac argovien. L'histoire d'un caïman qui dévore un canard pourrait ainsi se dégonfler en celle d'un poisson-chat qui avale un oiseau aquatique, explique le journal.

La police croit toujours au caïman

Pourtant, la police argovienne croit toujours en la piste de l'abandon d'un reptile par son propriétaire dans les eaux argoviennes. «L'affaire n'est pas encore close et l'enquête se poursuit», a déclaré son porte-parole au journal «20 Minuten» dimanche. «D'après les divers témoignages, nous supposons toujours qu'un caïman aurait pu être abandonné dans le lac», poursuit-il. Il recommande donc à la population de rester vigilante.

La rumeur de la présence d'un gros reptile courait depuis le 19 juillet. Un pêcheur avait affirmé avoir observé une bestiole d'un 1,5 mètre gober un canard près de Beinwil am See (AG). Un témoignage renforcé par celui d'une deuxième personne qui prétendait elle aussi avoir vu un «crocodile» dans le lac. La police avait alors patrouillé sur les eaux sans repérer l'animal.