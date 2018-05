Edito: Sion 2026, fin de campagne difficile

Si le Valais se déchire autour de la candidature de Sion 2026, à Berne, ce sujet ne mérite pas qu’on bouscule les habitudes du Palais. Autant le Parlement a été rapide pour faire une loi sur la surveillance des assurés, autant il ne saurait s’alerter pour des Jeux d’hiver, fussent-ils olympiques. Le Conseil des États aurait pu toutefois mettre la motion Semadeni à l’ordre du jour de la session d’été, la balayer et donner une marque de confiance aux Valaisans avant le vote du 10 juin…



S’il ne l’a pas fait, c’est que cette candidature n’a jamais suscité un réel intérêt dans les rangs du Parlement. Il n’est pas évident de défendre un projet marqué depuis le début par une certaine improvisation peu appréciée en Suisse alémanique. L’évolution de la campagne ne révèle pas non plus un Valais enflammé derrière son projet, mais des querelles entre le verre à moitié plein, le verre à moitié vide et avec quoi on va le remplir.



Le sondage publié vendredi dernier montre que les Valaisans sont partagés fifty-fifty. Dans le détail, le sondage indique qu’ils ne sont que 31% à afficher un oui sans condition à Sion 2026. Après des semaines d’efforts pour raviver la flamme, il faut admettre que c’est peu, pour ne pas dire insuffisant à un mois du vote.



Autrement dit, à Berne, on attend gentiment de voir le résultat des urnes avant d’aller plus loin. Si c’est non le 10 juin, après le non grison de l’année dernière, on ne reparlera plus de sitôt d’organiser des JO d’hiver en Suisse. Si c’est un petit oui, Sion 2026 devra encore trouver une majorité pour soutenir le milliard de francs.



Eric Felley