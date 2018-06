Et goal!

«D’avoir obtenu, de la part du CIO, que ni la Ville de Sion ni le canton du Valais n’auront de responsabilité financière dans l’organisation des Jeux en pouvant confier la gestion des JO à une association ou à une société anonyme. On a ainsi déjà réglé le problème de l’éventuel déficit – même s’il n’y en a jamais eu dans l’histoire des Jeux – qui a été si souvent thématisé dans les débats ces derniers mois.»

Le premier assist

«Il appartient au Conseil fédéral, qui s’est engagé à débloquer 1 milliard de francs pour le plus important projet sportif de l’histoire du pays. Un projet qui, selon les études, débouchera sur la création de 6000 emplois.»

Le deuxième assist

«Il est indéniablement pour le CIO, qui a montré des actes concrets de changement. Par exemple, avec les mesures votées cette année qui diminuent les coûts pour les candidatures ou le changement de présélection qui se base sur la qualité technique des dossiers de candidature. Je rappelle également que le CIO reverse 90% de ses revenus au sport, notamment aux fédérations sportives internationales.»

La pénalité de match

«Je la décerne aux personnes qui véhiculent de fausses informations. Comparer Sion 2026 à Sotchi 2014 ou à Montréal 1976 n’a aucun sens. En Russie, ils avaient bâti un aéroport et la quasi-totalité de l’infrastructure sportive. Au Canada, ils avaient construit un métro. Il n’y aura rien de tout ça chez nous. Et je rappelle que, partout, l’organisation des Jeux n’a jamais occasionné de déficit, voire a fait des bénéfices.»

La pénalité de 10 minutes

«Aux hooligans, des deux camps, qui agissent sur les réseaux sociaux. Les tromperies, moqueries et les intolérances vis-à-vis des avis contraires qui circulent sur ces canaux dépassent l’entendement. J’en viens parfois à regretter le temps du huis clos…»

La pénalité de 5 minutes

«La sanction est pour les Neinsager de métier. Si, au moins, on nous proposait un contre-projet pour permettre de dynamiser notre économie et créer de l’emploi, mais là, rien. Le Conseil fédéral, le Conseil d’État, la Conférence des cantons suisses, les 26 polices cantonales et les 80% du Parlement valaisan affirment que le projet est bon pour le pays et faisable. Est-ce à dire que tous ces acteurs ont tort?»

La pénalité de 2 minutes

«Elle est pour ceux qui font le procès du village olympique. Le lieu retenu est un écoquartier de la ville de Sion, dont le projet est antérieur aux JO. Le projet a été approuvé et lancé. Il se concrétisera quoi qu’il advienne le 10 juin.» (Le Matin)