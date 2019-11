Six personnes ont été arrêtées après le cambriolage d'une bijouterie à Lucerne. Une partie du butin estimé à plusieurs millions de francs a pu être récupérée.

La bijouterie a été cambriolée le 26 octobre vers 08h15, a indiqué lundi la police lucernoise. Deux inconnus ont pu entrer dans la bijouterie par la porte réservée au personnel. Ils se sont emparés de montres, de bijoux et d'argent liquide pour un montant de plusieurs millions de francs avant de prendre la fuite.

Deux semaines plus tard, la police a pu arrêter six personnes. Elles ont été placées en détention préventive. Il s'agit de cinq hommes et d'une femme âgés de 19 à 53 ans. Ils viennent d'Allemagne, du Monténégro, de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine du Nord. (ats/nxp)