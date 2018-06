Dans un communiqué diffusé jeudi matin, Meteonews détaille la course de l'astre au-dessus de la ville de Zurich. Il s'est levé à 05h29 et doit tirer sa révérence à 21h26. Selon les calculs du spécialiste météo, Zurich devrait se dorer le bitume sous les rayons du soleil durant presque 16 heures.

Le jour le plus long et celui qui pointe le plus tôt ne coïncident pas forcément. Ils dépendent de la déclivité de l'axe de rotation de la Terre et de l'orbite elliptique de la planète autour du Soleil. Ainsi, le lever de soleil le plus précoce de l'année s'est produit vendredi dernier, le 15 juin. A l'inverse, le coucher de soleil le plus tardif n'a pas encore eu lieu. Il est attendu le 26 juin.

La fin de l'été astronomique interviendra le 23 septembre, à 06h03 du matin. (ats/nxp)