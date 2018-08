La Suisse condamnée pour le renvoi de deux Tamouls

L'expulsion de deux demandeurs d'asile sri lankais et leurs enfants avait fait la Une des journaux à l'été 2013. Ils avaient été arrêtés aussitôt arrivés sur place et ont subi de mauvais traitements. La Suisse avait ensuite suspendu un temps les rapatriements.



Un ressortissant sri lankais d'origine tamoule, qui avait été expulsé dans son pays où il avait été arrêté et subi de mauvais traitements, avait obtenu gain de cause devant la Cour européenne des droits de l'homme en 2017. La Suisse a été condamnée à lui verser 30'000 euros (environ 35'000 francs) pour tort moral.



Cet homme avait demandé l'asile en mai 2009, affirmant être persécuté dans son pays. Il avait déclaré qu'il avait participé à la résistance armée contre le gouvernement et fait partie des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul.



L'Office fédéral des migrations avait rejeté sa demande et celle de sa femme. Déboutés par le Tribunal administratif fédéral, le couple et leurs deux enfants furent expulsés vers le Sri Lanka.