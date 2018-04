Nucléaire nord-coréen: baisse de la tension internationale Après deux années de très vives tensions entre Washington et Pyongyang liées au programmes nucléaire, Donald Trump et Kim Jong Un devraient participer à un sommet historique

La Suisse va-t-elle accueillir le sommet historique entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un? Elle est en tout cas sur les rangs et serait même placée sur une liste restreinte de sites potentiels, annonce la RTS. Berne aurait entrepris des démarches en ce sens auprès de Washington et de la Chine, pays qui joue les entremetteurs pour cette rencontre.

La RTS reprend elle-même des informations de la chaîne NBC News. Celle-ci affirme que la Suisse est en concurrence avec la Suède et Singapour. Hic: personne ne sait si le dirigeant nord-coréen va prendre l'avion pour un voyage aussi long.

Mais Kim Jong-un n'a pas peur de l'avion, contrairement à son père et son grand-père, alors ce choix n'est pas exclu, écrit de son côté la télévision canadienne TVA qui dresse elle aussi la liste des pays capables d'accuellir un tel sommet. Elle rappelle en outre que le leader nord-coréen a fait ses études en Suisse et connaît donc bien notre pays.

Suède favorite?

La chaîne canadienne évoque en plus le village de Panmunjom, où fut signé l'armistice de la guerre dans la Zone démilitarisée qui divise la péninsule coréenne et qui accueille la semaine prochaine un sommet entre les deux leaders coréens. Un site qui a l'avantage d'être accessible aux deux parties et qui est hautement sécurisé.

Autre site potentiel évoqué: Pyongyang, la capitale nord-coréenne. «Un président américain qui débarquerait sur le tarmac de l'aéroport où Kim Jong-un a supervisé un tir de missile voici quelques mois serait un événement spectaculaire», souligne le site canadien. Mais ce choix semble avoir été écarté d'emblée par Washington, tout comme celui de Pékin qui fait également partie des villes papables, souligne pour sa part la RTS.

Mais pour la télévision canadienne TVA, le concurrent le plus sérieux est la Suède, voire la Finlande. Elle rappelle que les deux pays nordiques ont reçu des hauts responsables nord-coréens le mois dernier et que la Suède, en tant que protectrice des ressortissants américains dans le Nord, a l'habitude de servir de médiateur entre Pyongyang et Washington.

(nxp)